婚後男人會偏幫老婆？從碧咸大仔延伸出來的「原生家庭」、「婆媳關係」議題：她不是你養大的，無義務先為你們著想｜周靈山《只在你心頭》

男人婚後與原生家庭疏遠，總被旁人譏笑「傻仔」，哈里王子、碧咸大仔便是例子；反之，若事事仍以原生家庭為先，又會被冠上「媽寶」之名。

這種婚後與原生家庭決裂的情況，我身邊也有不少例子。何解？往往是「反差感」作祟，觸動了男人怕麻煩、寧願二選一的心理機制。譬如男方原生家教嚴，而妻子給他自由；若然，原生家庭還要對新抱有微言，日積月累，「決裂算了，別煩！」

因此，若原生家庭不想失去兒子，最好別製造出讓兒子感到強烈的對比環境、別讓他陷入非要保護妻子不可的境地、更別以為「父母大過天」是永恆的籌碼、或以為他必會顧念親情。也別說：「為何新抱不想想孝道？」記住：她不是你養大的，她愛的本來就不是你們，並無義務犧牲自己先為你們著想。

覺得豈有此理？我只是冷靜地道出真相：夜夜睡在他枕邊的不是你。愛情如火，火花四濺時足以灼傷旁人；親情似水，細水長流卻不易淹沒誰。若思想不與時並進，仍以為潑一杯水就能澆滅一場煙火，最終，那杯水只會在火光中蒸散，無聲消逝於空氣裏。

