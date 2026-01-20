碧咸大仔Brooklyn控訴爸爸破壞與太太關係 遭嘲諷：布魯克林同哈里王子邊個忤逆啲？

碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，今日Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係：「我不想與我的家人和解，我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」與父母正式決裂。

Brooklyn控訴碧咸破壞與太太關係 遭諷忤逆似足哈里王子

事件引來大量網民關注，體育評述員馮堅成就問：「布魯克林同哈里（前王子）邊個忤逆啲?」有趣的是，兩者均是英國超級名門之後，也是娶了美國太太後與父母決裂。

財經界KOL千頌C就留言：「原來搞結婚會引致婆媳糾紛呢樣嘢係世界性問題。」又有網民指：「其實係叻仔，老豆後生踢餐死先賺到咁多，後生仔識吓女仔就可以都唔使點 do以後衣食無憂, 係正嘅!」亦有人指出Victoria亦非常惹火：「各有各「勁」呀，有說個仔身在福中不知福「忤逆」，但係又有說對父母希望母憑子貴博上位，迫個新抱着自己品牌嘅婚紗（對一般人嚟講，即係逼你着UNIQLO去結婚），咁你話即係唔係你做初一、我做十五，各有各”kun“」果然清官難審家庭事。