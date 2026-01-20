張舉能：要求釋放黎智英直接衝擊法治核心
碧咸大仔Brooklyn控訴爸爸破壞與太太關係 遭嘲諷：布魯克林同哈里王子邊個忤逆啲？
碧咸夫婦與大仔Brooklyn關係持續惡化，今日Brooklyn更發長文控訴，碧咸與Victoria破壞他與太太Nicola的關係：「我不想與我的家人和解，我不是被控制下作此決定，而是第一次站出來為自己發聲，我的父母無止境地破壞我的感情，從婚禮前就一直沒有停止過。」與父母正式決裂。
事件引來大量網民關注，體育評述員馮堅成就問：「布魯克林同哈里（前王子）邊個忤逆啲?」有趣的是，兩者均是英國超級名門之後，也是娶了美國太太後與父母決裂。
財經界KOL千頌C就留言：「原來搞結婚會引致婆媳糾紛呢樣嘢係世界性問題。」又有網民指：「其實係叻仔，老豆後生踢餐死先賺到咁多，後生仔識吓女仔就可以都唔使點 do以後衣食無憂, 係正嘅!」亦有人指出Victoria亦非常惹火：「各有各「勁」呀，有說個仔身在福中不知福「忤逆」，但係又有說對父母希望母憑子貴博上位，迫個新抱着自己品牌嘅婚紗（對一般人嚟講，即係逼你着UNIQLO去結婚），咁你話即係唔係你做初一、我做十五，各有各”kun“」果然清官難審家庭事。
其他人也在看
碧咸大仔布魯克林千字文公開決裂！痛斥父母試圖破壞其夫妻關係 直言「唔打算與家人和解」
碧咸（David Beckham）一家與大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）夫婦不和的傳聞流傳多年，外界一直眾說紛紜。直到近日，這場「豪門家變」終於由當事人親自揭盅。26歲的布魯克林日前突然在社交平台發表長達6頁的公開聲明，首次正面回應與家族決裂一事，更毫不留情直言：「我唔打算同家人和解。」他形容，這是自己人生中第一次真正為自己站出來。Yahoo 體育 ・ 5 小時前
謝嘉怡親揭選港姐原因透露「唔太喜歡企喺舞台」 認為做網紅和港姐比護士幫到更多人
謝嘉怡（Lisa）畢業於於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系，及後於當地擔任手術室護士；2020年，謝嘉怡回港參加《2020香港小姐競選》，以大熱姿態勇奪「最上鏡小姐」及冠軍，成為雙料冠軍。入行後，謝嘉怡多做綜藝節目，由於廣東話欠佳，拍劇機會唔多，僅以《愛． 回家之開心速遞》接龍集團實習生「呂冠君」一角令觀眾留下印象。謝嘉怡去年底宣布與TVB結束5年賓主關係，而佢亦於近年轉戰商界，創立健康飲品品牌、經營環保電子卡片等其他生意業務，轉型成商界女強人。謝嘉怡日前更為梁靖琪（Toby）主持嘅網台「SpotiTalk」擔任嘉賓，大談成長故事與心路歷程，並提醒大家珍惜自己嘅身體，給予適當關愛，指不僅要對自己負責，更是對家庭和社會嘅責任。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
小S大女兒Elly 20歲生日美炸！歐美辣妹風掀好評 珍藏大S禮物10年「慶生也戴上」
小S大女兒Elly（許曦文）1月16日迎來20歲生日，她在社群平台分享一系列慶生照片，引起不少討論。照片中，她佩戴的是姨媽大S多年前送給她的Tiffany項鍊，這個細節也讓不少人聯想到兩人之間的親情連結。姊妹淘 ・ 2 小時前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情
從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。姊妹淘 ・ 21 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 2 小時前
76歲陳百祥展示「爆血管」傷勢呼「好慘」！看淡生死不排除安樂死：我無乜牽掛
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年已沒有參與幕前演出，但仍有帶領精裝明星足球隊四出活動，更不時在社交網站更新近況，而近日小紅書流傳一條影片，嚇人題目寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪
《尋秦記》一眾演員事隔多年再次聚首傾力完成大作，能夠被同級女神宣萱大讚「超級防腐」的人，非滕麗名莫屬！現年50歲的滕麗名，不僅在螢幕前保持絕佳狀態，私底下的生活更是充滿活力。究竟有情有義的「善柔」和《愛·回家之開心速遞》「有仇必報熊尚善」是如何在忙碌的拍劇生活中，維持如少女般的緊緻肌膚與健美身材？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「火雲邪神」梁小龍離世 遺孀宋驤正式公布消息：心衰竭搶救6小時後安然告別
於經典電影《功夫》出演「火雲邪神」一角為人熟悉的著名功夫影星梁小龍昨日傳出死訊，享年77歲。今日（19日），其遺孀宋驤透過梁小龍徒兒朱峻賢，於微博正式公布梁小龍死訊並透露其死因，兼授權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
小S大女Elly慶祝20歲生日 低胸禮服騷線頭
【on.cc東網專訊】台灣藝人小S（徐熙娣）大女許曦文（Elly），去年前往美國南加州大學（USC）求學，不僅成績亮眼，生活更是多采多姿，不時透過社交網分享生活的她，日前亦在社交網晒出慶祝20歲生日的照片，甜美五官更引來不少網友大讚女大18變。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
張衞健林志穎成就兩代「小魚兒」 合體竟然拗呢啲…
【on.cc東網專訊】60歲藝人張衞健（Dicky）及51歲的「台灣小旋風」林志穎（小志）近日在內地網上平台激罕合體，由於兩人曾分別飾演劇集《絕代雙驕》中的「小魚兒」角色，所以兩代「小魚兒」聚頭，令網民大叫集體回憶殺，而Dicky曾表示小志是他入行後首位認識的台東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
吳磊私密床照被轉賣4.5萬！工作室急澄清
[NOWnews今日新聞]26歲、童星出身的男星吳磊，憑藉《瑯琊榜》、《長歌行》等作品累積高人氣，不過近日卻遭一名網名「白珊珊」的網友點名，表示手中握有他的「私密床照」，並且開價一張一萬人民幣（約台幣...今日新聞 娛樂 ・ 16 小時前
白宮新聞秘書錄音流出 警告 CBS 勿剪特朗普訪問 否則入稟起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）一段錄音近日曝光，顯示萊維特曾恐嚇一間傳媒機構，要求對方必須完整播放總統特朗普的採訪片段，否則會入稟法院起訴。錄音內容顯示，萊維特在訪問結束後向哥倫比亞廣播公司（CBS News）新聞主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）轉達特朗普的指令，強調不能對專訪作任何刪剪，必須將採訪內容全面公開。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
梁朝偉「I人式浪漫」用寫卡表心聲，生日卡氹老婆劉嘉玲內容曝光：希望60、70、80歲我們還是幸福快樂
梁朝偉是娛圈著名的 I 人，太太劉嘉玲早前登上 Podcast 節目分享梁朝偉 I 人的浪漫，雖然不善辭令，但卻會透過文字卡片代替言語示愛，實在太浪漫了！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
阿SA認愛健身教練！Twins 的情路都避不過波折嗎？
Twins成員蔡卓妍（阿SA） 被爆戀上健身教練男友Elvis，日前大方認愛，收獲全城祝福。然而，消息亦令大眾再次聚焦於Twins兩位成員──阿SA與鍾欣潼（阿嬌） 多年來崎嶇的情路。她們的愛情故事，是否註定與事業上的光芒一樣，充滿戲劇性的波折？阿Sa早前曾表示家中今年多了兩個新成員，分別叫芝麻妹妹及阿Boo妹妹，湊巧Elvis也曾在Ig限時動態有一張抱住Boo的合照，並寫道"I got a cat. Her name is Boo."，令戀情更為確實。 2018年阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國在美國結婚，婚禮浪漫，之後又曾夫妻檔上內地綜藝節目《爸媽學前班》，可惜婚姻僅維持14個月便告終。 推薦閱讀:➤ 【封面專訪】蔡卓妍：把人生過好過滿➤ 少女時代Tiffany戀卞耀漢！拍劇生情、以結婚為前提Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 1 天前
玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？
日本男神玉木宏不只戲裡帥，現實中還變身柔術高手！1月16日在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，他以46歲之齡參加紫帶大師4組（46-50歲）羽量級，勇奪銅牌，這消息一出，網上炸鍋，粉絲直呼「千秋學長柔術版更帥」，連非粉都佩服他的毅力。LIVE JAPAN ・ 35 分鐘前
中年好聲音4 ｜音樂製作人羅陽被海兒嚇到甩Beat兼發呆 肥媽沒好氣：你未見過靚女咩？
現年43歲的可愛音樂製作人羅陽，羅陽演唱《頭髮亂了》大晒假音及驚人節拍感，跳舞時又大送心心，氣氛一流；期間海兒撳燈「現身」後Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
差點與朴寶劍跑渣馬！喜愛跑步的不只周潤發，這些明星也是馬拉松常客
渣打馬拉松在日前1月18日完美落幕。今年有周潤發發哥以及劉江、鄭則仕、鮑起靜一起跑之外，林家謙、MIRROR成員Alton也參與其中。其賽在開跑前，Threads已在說看到朴寶劍、前NewJeans成員Danielle名字出現在半馬選手名單中，可惜最後二人沒有出席，差一點點就可以在渣馬場上遇上偶像。Yahoo Style HK ・ 1 天前