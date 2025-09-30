碧咸嫂與家人睇Oasis復出騷自爆受唔住誘惑 有望與辣妹重組

【on.cc東網專訊】英國殿堂級女子組合辣妹（Spice Girls）去年原本為慶祝入行30周年而「合體」舉行紀念巡迴演唱會，最終「碧咸嫂」Victoria Beckham被爆拒絕而最終搞唔成。而Victoria周日晚（28日）與老公以及幾名子女一同於倫敦睇英國搖滾樂隊Oasis復合演唱會，期間她有感而發自爆受到誘惑因而懷疑她有意「歸隊」未來與辣妹開巡唱。

「碧咸嫂」於社交網分享老公於演唱會上唱歌的片段並留言表示「正受到誘惑」，更於片段中tag埋辣妹幾位隊友Mel B、Mel C、Emma Burton及Geri Horner。因而被fans懷疑她回心轉意想與隊友一同開騷。其中有fans留言表示：「Victoria Beckham與Spice Girls開玩笑。耐人尋味。。。」此外，「碧咸嫂」亦於社交網分享多張與子女及老公睇Oasis時的合照。其中一張是碧咸與3仔告斯（Cruz Beckham）坐車回家時意猶未盡繼續合唱Oasis的歌搞到女兒夏柏（Harper Beckham）感厭煩。

