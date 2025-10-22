坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。

「碧咸嫂」Victoria日前受訪時爆料指告斯最近去漢堡包店「醫肚」時，因信用卡唔夠錢買「巨無霸」而被店內職員趕走。她表示自己冇出手幫阿囝找數是因為不想寵壞仔女，她與老公都不希望子女「攤大手板」依賴父母。而對於告斯想成為歌手，曾經亦是歌手的「碧咸嫂」表示自己愛莫能助。她表示：「我唔能夠畀到任何建議佢，因為音樂工業變咗太多。不過我有同佢講：『唔好預期自己即時成功。』」而她透露告斯花了10年時間學音樂，很快就會推出自己的音樂。據知告斯已組樂隊並落實於下年4月推出樂隊首張大碟《Lick The Toad》。

廣告 廣告

此外，「碧咸嫂」於訪問中亦大談與子女相處之道，她表示「溝通」是非常重要，她說：「傾偈係件好事。作為家人，我哋嘗試每晚一齊食晚飯—手機全部放低，會問下：『大家今日做過啲乜？』只想確保大家坦誠相對有講有笑。」

另方面，告斯2哥羅密歐（Romeo Beckham）昨日宣布與前女友Kim Turnbull復合。他們於今年初被爆戀情，並引起曾與Kim拍過拖的大哥布魯克林（Brooklyn Beckham）不滿。羅密歐與Kim於今年4月分手。而昨日他於社交網分享與Kim的合照宣布復合。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】