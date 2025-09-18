「碧咸嫂」紀錄片Netflix 10月上架！Victoria透過Spice Girls接受自我，光鮮背後所努力的是什麼？

「碧咸嫂」紀錄片Netflix 10月上架！Victoria透過 Spice Girls 接受自我，光鮮背後所努力的是什麼？

NETFLIX 早前推出 《Beckham》 紀錄片大獲好評，特地與「碧咸嫂」 Victoria Beckham 再度合作拍攝同名紀錄片《Victoria Beckham》，只發佈了預告片已引起全城熱話！

Victoria Beckham 日前於社交媒體上發佈《Victoria Beckham》的預告，那位「不笑但其實笑了」的足球明星太太，在冷傲的外表下卻有滿滿的情緒。預告中見證 Victoria 的笑與淚，涵蓋Spice Girls 偶像時期至成為足球明星太太，再由碧咸嫂轉型成時裝品牌主理人，光鮮背後藏著不懈的努力，而且沒大家想像中的「有錢就一帆風順」！

碧咸嫂並不厭惡偶像標籤

透過 Spice Girls 接受自我

Victoria Beckham 所屬的 Spice Girls 偶像女團，在 90 年代爆紅大熱，Spice Girls 主打「Girl Power 女力」，五位成員五人五色，接受大家都不同個性，各自有屬於自己的風格並融合在一起，提倡 girls support girls 的女性友誼。紀錄片中 Victoria 提到自己小時候是個「怪小孩」，Spice Girls 讓她能接受自己的真正個性，不再懷疑自己。

但隨著 Victoria 成為足球明星太太後，大家認為她討厭被貼上「偶像」標籤，一心希望成為足球太太。紀錄片中 Victoria 首度剖白自己非常熱愛表演，直指成為歌手是她的夢想，並非如坊間所說只是「成為貴婦」的跳板。

「Spice Girls 讓我接受自己是誰，那個「不酷的怪小孩」就是我最真實的模樣。」 －Victoria Beckham

創造時裝表達自我

不再只是「碧咸嫂」

Spice Girls 解散後，外界只記得 Victoria 是「碧咸嫂」及「碧咸家小孩的母親」，經歷多年後 Victoria 再度拾回自我，創立自己的時裝品牌。大家如果還記得，Victoria Beckham 同名品牌起初並沒獲得極大回響，紀錄片中 Anna Wintour 亦評論指「你看來尚未準備好」，得到時尚教母的如此評論，可見「碧咸嫂」的地位，並未為她的品牌事業帶來紅利，殘酷的時裝場上靠的必須是實力。

「別人都認為我是一隻絕望的母牛，永遠不展現笑容。」 －Victoria Beckham

除了偶像過往、事業轉型，以及與碧咸的夫妻關係外，外界也非常關注 Victoria 與大仔 Brooklyn 和媳婦 Nicola Peltz 的「緊張關係」。另外不免需要提及 Victoria 成名過後受到的傳媒壓力，維持纖瘦體態的辛酸史等，共三集的紀錄片將於 10 月 9 日上線，大家亦十分期待！

