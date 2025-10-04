碧咸嫂Victoria巴黎時裝周搞騷 全家捧場大仔冇影

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）妻子Victoria昨日（3日）於法國《巴黎時裝周》舉行個人品牌時裝騷，獲碧咸、二仔羅密歐（Romeo）、三仔告斯（Cruz）與其女友Jackie Apostol、女兒夏柏（Harper）捧場，時裝雜誌主編安娜溫圖爾（Anna Wintour）亦坐在碧咸旁邊。不過家變主角的大仔布魯克林（Brooklyn）與美國女星妻子妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）則缺席。

Victoria於社交網站分享她於時裝騷的照片，留言表示：「好開心可以返嚟聖寵谷教堂搞另一個美麗嘅騷。我為出色嘅團隊感恩。由巴黎送上吻。」她又分享家人捧場的合照，留言表示：「我好愛你哋……冇咗你哋我做唔到！」碧咸於自己社交網站撰文：「去講我哋為你感到自豪都係太保守嘅講法，睇到你用最優雅、專業、技術上完美、激進嘅方式再次帶嚟一切，係好神奇，你同你團隊要知道佢係特別……佢係特別，因為你團隊愛你同崇拜你，因為你善待佢哋，呢種就係領導才能……再次恭喜你，你好犀利。」羅密歐則分享與夏柏於時裝騷現場踎低擺甫的合照，留言表示：「太正。」

