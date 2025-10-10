Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
碧咸被愛妻Victoria大爆有扯鼻鼾要長期戴耳塞瞓
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）的妻子Victoria Beckham為美國影視串流平台拍攝的紀錄片集《Victoria Beckham：女強人本色》（Victoria Beckham）昨日推出，而「碧咸嫂」日前接受英國傳媒訪問宣傳新作，於訪問中她大爆與老公的「床事」。
「碧咸嫂」大爆老公有扯鼻鼾的習慣：「我要戴耳塞。我想話呢，一啲都唔過癮。點解我要咁做？唔係想喺床上扮有型。佢（碧咸）或者會係咁，不過突發新聞，就連我老公都有鼻鼾。我必須要戴耳塞（瞓）。所以我先要戴耳塞，或迎接鼻鼾，我做唔到，只想防止啲聲浪！」
