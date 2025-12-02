碧咸親家逾3億美元豪宅非法僭建被判罰款

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）與美國富商Nelson Peltz的女兒妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）是夫婦，布魯克林的外父Nelson早前因於美國佛羅里達州的3.72億美元（約29億港元）豪宅涉嫌非法僭建「板式網球場」而被控告。

最近83歲的Nelson被判罪成被判罰款8,250美元（約6.43萬港元），這個數目對預計擁有16億美元（約124.8億港元）身家的Nelson來說絕對是小數目。消息傳出後網民議論紛紛，其中有網民認為判罰過輕。

