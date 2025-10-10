碧咸進駐小紅書一日吸粉絲逾11萬 講普通話力拓中國市場

「萬人迷」碧咸昨日開通小紅書帳號，並以普通話短片積極推廣其代言的BOSS品牌新品。(小紅書影片截圖)

「萬人迷」碧咸(David Beckham)昨日正式開通小紅書帳號，並以普通話短片積極推廣他的BOSS品牌新品。此舉迅速引發熱烈迴響，其帳號在短短一日內粉絲數便突破11.5萬，至今已發布兩段影片及一篇圖文帖文，成功掀起話題。

分別講「來關注我吧」及「待會見」

在已發布的兩段影片中，碧咸均親自以普通話向內地網民打招呼。他不僅用中文說出「來關注我吧」發出邀請，更在預告行程時以「待會見」結尾，展現十足誠意，吸引大批網民點讚與留言。

在第一段影片中，碧咸表示非常開心來到小紅書，已迫不及待想和大家交流。影片字幕更以「時光荏苒，感謝大家不變的愛」來呼應他與中國粉絲的長久連結。第二段影片則預告了他的中國行程，透露將於10月前往澳門觀看NBA比賽，並在上海發表其與HUGO BOSS合作的最新系列產品。

另發帖文宣傳老婆Netflix新片

此外，碧咸也善用平台進行家庭互動，在圖文帖文中為太太維多利亞(Victoria Beckham)宣傳其於Netflix上架的全新紀錄片，展現其親和力與對家庭事業的支持。

事實上，碧咸近年屢次展現出對中國市場的高度重視。去年春節，他便曾透過微博用中文祝賀「新春快樂」，並上傳手持筷子吃麵的影片，示範對中國飲食文化的融入。然而，當時因阿根廷球王美斯(Lionel Messi)未有落場事件，連累班主碧咸一併被批評「別來中國賺錢」。如今碧咸在小紅書「重新上路」，能否廣開財源，發展其品牌及家庭事業都得關注。

