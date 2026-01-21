碧咸「回應」大仔Brooklyn對家庭的千字文不滿，作為爸爸的他：容許孩子們去犯錯

碧咸大仔與家庭不和事件，作為爸爸的David Beckham在Squawk Box節目上「含蓄回應」關於大仔Brooklyn的行為：「孩子們有權利犯錯，這是他們其中一個學習的方式，這也是我的育兒方法之一。」他補充，「有時候你也得讓他們自己去犯錯。」這回應是剛好在碧咸大仔發布了6頁IG Stories的訪問對話。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

（Getty Images）

（Getty Images）

碧咸大仔Brooklyn Beckham，日前在個人IG上發布千字文，表達自己活在被控制的家庭，更指：「我不打算與家人修復關係了。我不是受任何人控制，是我人生第一次自己挺身而出表達想法。」

廣告 廣告

「有人說是我太太在控制我，這說法是完全顛倒。我的人生大部分時間都被父母控制。」Brooklyn除了表達他與太太的關係被干預外，亦有指本來想要出席爸爸的生日會，卻被拒絕。到後來答應可以見到爸爸時，條件卻是Nicola不被邀請。後來他的家人回到了洛杉磯，就沒有再跟Brooklyn聯絡見面。

「我的家人把公開宣傳與代言放在一切之上。Beckham族家品牌永遠在第一位。家人間的愛，是取決於你在社群媒體發文多少，或你多快放下一切趕來參加家庭合照宣傳，只為展現完美家庭。但我太太只是請求我媽媽，支援在洛杉磯大火中流離失所的狗狗時，我媽媽拒絕了。」

「我與太太都不想活在被外界塑造的生活裡，我們只想要平靜、私隱和屬於自己及未來家庭的幸福。」暫時Victoria Beckham未有對於相關說法有所回應。

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

（IG Story@brooklynpeltzbeckham）

碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

兩性關係：

李施嬅復合再分手，從她的選擇看愛情：是「重新開始」，還是「重蹈覆轍」？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛

60歲李麗珍從感情波折中好好自觀，曾覺得戀愛大過天到回首愛情的勇氣：爛桃花是上天給我的磨練