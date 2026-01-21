專訪｜母女於宏福苑大火罹難 遺體修復重建容貌 親屬：起碼見返個樣
親子決裂！布魯克林踢爆貝克漢夫妻「用謊言維護形象」 遭爸媽操控一輩子：不想和解
英國「足球金童」大衛貝克漢與妻子維多莉亞陷入紛爭！他們的26歲長子布魯克林貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）沉默多年後，在19日透過Instagram發布驚人長文，首度公開證實並詳述他與父母之間的嚴重裂痕。他指控父母多年來操縱媒體、試圖破壞他與妻子妮蔻拉佩茲（Nicola Peltz Beckham）的關係，並明確表示「我不想與我的家人和解」。
控訴父母操縱媒體、破壞婚姻
布魯克林在聲明中寫道：「多年來我一直保持沉默，並盡一切努力將這些事情保持在私領域。不幸的是，我的父母和他們的團隊持續向媒體爆料，讓我別無選擇，只能為自己發聲，說出那些被印出來的部分謊言的真相。」他表示：「最近，我親眼目睹了他們為了將無數謊言放入媒體，不惜付出任何代價，主要犧牲無辜的人，只為了維護他們自己的表象。」更直指父母一生都在試圖破壞他的人際關係，從未停止。
細數婚禮前後爭端 從婚紗到姓名權
布魯克林列舉了多起事件，其中最引人注目的是關於婚禮的爭執。過往曾有報導指出，妮蔻拉拒絕在婚禮上穿維多莉亞設計的禮服，但妮蔻拉稱是維多莉亞的工坊無法及時完成。對此，布魯克林表示，妮蔻拉其實一直都很期待穿上那件禮服，維多莉亞卻在「最後一刻」取消了製作婚紗的計畫，儘管妮蔻拉必須緊急尋找新禮服。
布魯克林還指控，在婚禮前幾週，父母「反覆施壓並試圖賄賂我，要我簽署放棄我名字的權利」，而如果他真的簽署，將會影響他、他的妻子和他們未來的孩子。因此他拒絕這個要求，從而影響了父母的一筆收入，自此之後，貝克漢和維多莉亞對他的態度就再也不一樣了。
指控母親「劫持」第一支舞 父親生日會遭排拒
婚禮當天也發生相當尷尬的場面。布魯克林聲稱母親「劫持了我和我妻子的第一支舞」，當時他突然被叫上台，卻發現是維多利亞在等著和他跳舞，而不是原先預定好跟他共舞的妻子。更令他不悅的是，母親在所有人面前跳了「非常不恰當的舞」：「我一生中從未感到如此不舒服或屈辱。」
他跟大衛的關係也同樣每況愈下。他透露，去年為父親慶祝50歲生日時，他和妻子特地飛到倫敦，卻在飯店房間等了一週，試圖規劃與父親的相處時間，但對方拒絕所有見面的提議。大衛最終好不容易同意見他，但只能是在那個邀請上百名賓客、每個角落都有攝影機的大型生日派對上，而且妮蔻拉不能出席，對於兒子來說猶如「一記耳光」。
稱「貝克漢品牌」優先 脫離家庭後焦慮消失
布魯克林直言，自己其實已經忍受了一輩子：「我的家庭將公眾宣傳和代言置於一切之上。『貝克漢品牌』是第一位的，家庭的『愛』取決於你在社交媒體上發布了多少內容，或者你多快放下一切去參加、為家庭合照擺姿勢。」他反駁外界認為他被妻子控制的說法，並表示實際情況「完全相反」：「我人生大部分時間都被父母控制，我在巨大的焦慮中成長。這是我人生中第一次，自從離開我的家庭後，那份焦慮消失了。」
布魯克林還提到，他的弟弟們也曾被指示在社交媒體上攻擊他，並在去年夏天無預警地封鎖了他。去年媒體報導大衛和維多莉亞取消關注布魯克林時，他的弟弟克魯茲曾反駁：「不是真的。我媽媽和爸爸絕不會取消關注他們的兒子。讓我們搞清楚事實。他們醒來時發現自己被封鎖了，就像我一樣。」
大衛和維多莉亞目前尚未對兒子的公開指控發表任何評論。貝克漢夫婦除了長子布魯克林，還有23歲的二兒子羅密歐、20歲的三兒子克魯茲，以及14歲的女兒哈珀。這場全球最知名家庭之一的公開風波，預計將持續受到關注。
延伸閱讀
其他人也在看
蔡卓妍與健身教練Elvis譜姊弟戀 男友疑已入主億元香閨同居試婚
現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）自從2023年與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束6年情後，雖曾傳出復合消息，但最終另爆新戀情！早前阿Sa已親口承認與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，更一改過往低調處理感情事的作風，看來對這段「姊弟戀」全情投入。日前阿Sa出席活動時被問及是否已確定Elvis的地位，她即甜笑回應「都可以刪走緋聞兩隻字嘅」、「依家開心咪得囉！」，完全是沐浴在愛河中的模樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
廿四味Brian分享對愛妻一見鍾情宣言，直指老婆好dope「自己好彩執到」，網民大讚「錫老婆嘅佬都dope」
香港 Hip Hop 組合廿四味成員之一 Brian 李凱賢分享叉燒食評帶起「Dope」、「著兩條褲」等潮語熱潮，近日登上由《會八十》 網台訪問時，超 real 愛妻宣言同樣引起熱議，網民大讚指「錫老錫嘅佬都 dope」！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解
曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
60歲美魔女伊莉莎伯海莉騷半裸出浴照勁香艷
【on.cc東網專訊】有「美魔女」之稱的英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）雖然經已60歲，但仍然保養得超好，她經常於社交網分享性感比堅尼照。而最近海莉就與兒子Damian去馬爾代夫度假繼續大晒比堅尼照。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
75歲李龍基被指與第二任太太未離婚 遭揶揄「失德基」惹質疑從來無心娶王青霞
75歲李龍基（基哥）與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」雖畫上句號，但過往種種事跡以及李龍基動向仍受到極大關注。其中多次就「基霞戀」爆料的YouTuber「導遊哥哥」Hugo，早前踢爆王青霞與內地丈夫未離婚，而且兒子已經16歲。其後李龍基終於「傷心地」承認跟王青霞已分手，祝福對方，但不會向對方的丈夫道歉，反而多謝爆料人令他知道真相。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
可嵐復出參加中年好聲音4獲五燈！被譽為「中4」的顏值擔當斜槓媽媽，保養得宜完全不像40歲
可嵐驚喜現身 TVB 節目《中年好聲音4》，「斜槓媽媽」保養得宜完全看不出年紀！現年 40 歲的可嵐首度現身已被認定為「中4」的大熱門參賽者，充滿故事的人生，加上保養得宜的亮眼外表，瞬間獲得網民注意！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
葉劉淑儀重提遭麒麟撞飛：我寧願撞鬼 爆林鄭曾窒敬酒公務員：你好得閒咩依家｜有片｜Yahoo
新民黨主席葉劉淑儀近年活躍社交媒體，網民互相轉贈葉劉的節慶造型照更成為了香港網絡的「特別習俗」。商台今日（20 日）舉行 66 周年午宴，葉劉就獲頒「我最喜愛政治人物」獎，她在台上想起多年經歷，評價自己確實「有啲著數」，因為做不到行政長官，不需要承擔太大責任；她在發言間更突然「爆料」，表示有公務員同事曾經向前特首林鄭月娥敬酒，竟獲對方回覆指「你好得閒咩依家，敬咩酒呀？」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情
從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。姊妹淘 ・ 1 天前
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前
《尋秦記》滕麗名24年後的善柔依然很美麗！50歲的超級防腐保養大法，勤力護膚兼與老公行山滑雪
《尋秦記》一眾演員事隔多年再次聚首傾力完成大作，能夠被同級女神宣萱大讚「超級防腐」的人，非滕麗名莫屬！現年50歲的滕麗名，不僅在螢幕前保持絕佳狀態，私底下的生活更是充滿活力。究竟有情有義的「善柔」和《愛·回家之開心速遞》「有仇必報熊尚善」是如何在忙碌的拍劇生活中，維持如少女般的緊緻肌膚與健美身材？Yahoo Style HK ・ 1 天前
古天樂被網友指與宣萱地下情 罕有回應緋聞：伯母咪屈🙏🏿
《尋秦記》電影版勢如破竹，至今票房已衝破7千萬。能夠有這成績，當然因為大家對於電視劇的情意結，不少影迷更是一家大細到戲院捧場。日前就有網友在社交平台分享與媽媽前去觀賞電影的有趣對話，指「項太傅」古天樂與「烏廷芳」戲外拍拖多年，結果吸引到古天樂親自回應緋聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
非常檢控觀｜何廣沛為演韓星激減30磅 踩過界首挑戰唱歌 網民激讚無敵
何廣沛（Matthew）2012年入讀藝員訓練班而簽約TVB，今年係佢入行14年，憑《新聞女王2》「潘志傲Ivan」一角於《萬千星輝頒獎典禮2025》勇奪「最佳男配角」獎項，又宣布即將與圈外女友Sarah結婚，迎來新身份。除此之外，何廣沛近日更踩過界，為新劇《非常檢控觀》演唱插曲《懲人淚》；日前，何廣沛出席劇集宣傳活動亦首度現場演繹該曲。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
「火雲邪神」梁小龍離世 遺孀宋驤正式公布消息：心衰竭搶救6小時後安然告別
於經典電影《功夫》出演「火雲邪神」一角為人熟悉的著名功夫影星梁小龍昨日傳出死訊，享年77歲。今日（19日），其遺孀宋驤透過梁小龍徒兒朱峻賢，於微博正式公布梁小龍死訊並透露其死因，兼授權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
謝嘉怡親揭選港姐原因透露「唔太喜歡企喺舞台」 認為做網紅和港姐比護士幫到更多人
謝嘉怡（Lisa）畢業於於蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系，及後於當地擔任手術室護士；2020年，謝嘉怡回港參加《2020香港小姐競選》，以大熱姿態勇奪「最上鏡小姐」及冠軍，成為雙料冠軍。入行後，謝嘉怡多做綜藝節目，由於廣東話欠佳，拍劇機會唔多，僅以《愛． 回家之開心速遞》接龍集團實習生「呂冠君」一角令觀眾留下印象。謝嘉怡去年底宣布與TVB結束5年賓主關係，而佢亦於近年轉戰商界，創立健康飲品品牌、經營環保電子卡片等其他生意業務，轉型成商界女強人。謝嘉怡日前更為梁靖琪（Toby）主持嘅網台「SpotiTalk」擔任嘉賓，大談成長故事與心路歷程，並提醒大家珍惜自己嘅身體，給予適當關愛，指不僅要對自己負責，更是對家庭和社會嘅責任。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
吳磊私密床照被轉賣4.5萬！工作室急澄清
[NOWnews今日新聞]26歲、童星出身的男星吳磊，憑藉《瑯琊榜》、《長歌行》等作品累積高人氣，不過近日卻遭一名網名「白珊珊」的網友點名，表示手中握有他的「私密床照」，並且開價一張一萬人民幣（約台幣...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
玉木宏46歲里斯本奪銅牌！ 藍帶轉紫帶背後教練野心？
日本男神玉木宏不只戲裡帥，現實中還變身柔術高手！1月16日在葡萄牙里斯本舉行的2026歐洲柔術錦標賽，他以46歲之齡參加紫帶大師4組（46-50歲）羽量級，勇奪銅牌，這消息一出，網上炸鍋，粉絲直呼「千秋學長柔術版更帥」，連非粉都佩服他的毅力。LIVE JAPAN ・ 22 小時前
非常檢控觀 ｜新鮮出爐男配何廣沛首演渣男獻出兩大突破！ 徐榮繼「彩虹版喪鐘哥」再有新造型
之前憑監製另類律政劇《踩過界》叫好又叫座的林志華，相隔8年再度推出律政劇集主題作品《非常檢控觀》，故事講述主角包希仁（馬德鐘飾）馬德鐘＋正氣警察展熊飛（吳偉豪飾）＋睿智助手公孫珀（賴慰玲飾）這個「滅罪鐵三角」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
看起來像170！李主儐真實身高曝光，比例逆天、證件照美到被盜用！
之所以會有這樣的誤會，關鍵就在於她過於出色的身材比例。李主儐的臉型小巧，是典型的鵝蛋臉，五官集中卻立體，在鏡頭前自然形成「頭小身長」的視覺效果，無形中拉長整體比例，再加上她的穿搭選擇與儀態管理，常常給人一種高個子女星的錯覺，也難怪外界一度猜測她的身高落在1...styletc ・ 22 小時前
白宮新聞秘書錄音流出 警告 CBS 勿剪特朗普訪問 否則入稟起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）一段錄音近日曝光，顯示萊維特曾恐嚇一間傳媒機構，要求對方必須完整播放總統特朗普的採訪片段，否則會入稟法院起訴。錄音內容顯示，萊維特在訪問結束後向哥倫比亞廣播公司（CBS News）新聞主播多庫皮爾（Tony Dokoupil）轉達特朗普的指令，強調不能對專訪作任何刪剪，必須將採訪內容全面公開。Yahoo新聞 ・ 1 天前