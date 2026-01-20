碧咸家族決裂！大仔Brooklyn驚爆6頁聲明懶人包 控訴Victoria婚禮強搶首舞、迫簽棄權書：我不想與家人和解

曾經被視為全球最幸福家庭模範的碧咸（Beckham）家族，近日爆出震撼全球的決裂家變。一直活在父母巨大光環下的長子Brooklyn，無預警地在Instagram發布長達6頁的沉痛聲明，字字見血地揭露了他與父母之間早已失和的關係。這不再只是網民猜測的單純婆媳不和，而是一早就有裂痕的家庭關係。Brooklyn直言：「我不想和家人和解，這是我人生第一次為自己站出來。」

Victoria被控搶首舞、排擠「新抱」

聲明中爆出最讓令人嘩然的細節，莫過於Brooklyn與Nicola Peltz婚禮的荒唐事。Brooklyn指出，婚禮前夕竟然有家人當面侮辱Nicola，直言她「不是血親」、「不是家人」；而且在取消為Nicola設計婚紗。更令人難堪的是，原本屬於一對新人的浪漫首舞，竟被母親 Victoria「劫持」。在500名賓客面前，Victoria突然上台取代了新娘的位置，讓Brooklyn感到前所未有的羞辱。

碧咸夫婦被指逼大仔簽棄權書

除了情感傷害，聲明更揭開了碧咸品牌背後的冷酷運作。Brooklyn透露，在婚禮前數週，父母不斷施壓，要求他簽署文件放棄自己的姓名權，此舉將嚴重影響他與妻子及未來子女的權益。只因Brooklyn拒絕妥協，父母的態度便180度轉變。他直言在父母心中，家庭的愛是取決於你有多配合社交媒體的合照，以及你對「碧咸品牌」的貢獻值。

Brooklyn在文中控訴，自從他選擇為自己發聲後，便遭到了父母私下及公開的連環攻擊，甚至有在父母授意下進行的傳媒報導抹黑。最讓他心寒的是，連他的弟弟們也被派來在社交媒體上攻擊他，最終甚至在去年夏天無預警地將他封鎖（Blocked）。當兩夫婦特地飛往倫敦為碧咸慶祝生日，卻被冷落及拒絕見面要求，最後碧咸更以「Nicola不准出席」為條件才肯見兒子一面。

