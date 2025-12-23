碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞

【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（Cruz）與細妹夏柏（Harper）。封鎖導火線曝光，原來是因為Victoria讚好了布魯克林一個燒雞教學影片。因為Victoria的讚好，大量網友湧入留言指導布魯克林應該與家人和好，布魯克林不厭其煩，一怒之下封鎖全家。其後妮歌娜於社交網站分享她富豪父親Nelson Peltz帶領全家慶祝猶太節日光明節的照片，寫到「我哋一家祝你哋光明節快樂」，被指是暗嘲碧咸一家。

知情者透露布魯克林傷盡父母心：「碧咸同Victoria唔會停止愛布魯克林。佢哋永遠會支持佢，想佢明白呢樣嘢，佢哋因為家變大受打擊。暫時對佢哋嚟講，布魯克林封鎖佢哋係展示出呢個係最後冇彎轉。呢個好明顯係佢完全脫離家族嘅訊號。對碧咸同Victoria嚟講，呢個係佢哋同布魯克林最後嘅聯繫，布魯克林都好明顯表示唔想再同佢哋講嘢，佢哋已經冇講嘢好多個月。喺社交網站追隨布魯克林係父母表示自己仲愛佢想關注佢生活嘅訊息，依家佢哋做唔到，但唔係佢哋想。」

另一知情者透露：「呢個對碧咸同Victoria係好意外，都就到應該一家團聚嘅聖誕，特別大打擊。佢哋只想解決紛爭，但每個星期都似乎惡化。都唔出奇地，告斯同羅密歐都好嬲布魯克林咁公開咁攻擊家人。而布魯克林係想私下解決屋企問題，唔係靠社交網站，但佢嘅行為做到相反嘅效果。」

