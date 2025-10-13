不斷更新｜累計 12 名議員宣布棄選立法會
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！
碧咸近年成為美職球會「國際邁阿密足球俱樂部」的合夥班主之一，更為積極轉向「國際形象大使」之路進發，進駐「小紅書」早是大家的意料之內。第一段影片中，碧咸親身表達迫不及待與內地粉絲交流，並用國語呼籲大家「來關注我吧」，非常親民！
接著就是發佈各樣與明星及粉絲的互動影片，包括於澳門倫敦人參加 NBA 中國賽 2025 與成龍、 姚明及沙基．奧尼爾合照，亦有分享將於 10 月發佈與 BOSS 的合作系列，並幫忙宣傳太太 Victoria Beckham 的 NETFLIX 紀錄片，更邀請粉絲們留言留下問題，親和力十足。
經過「國際邁亞密美斯不落場」風波後，網民在小紅書積極回應「你來的太晚了，我已經結婚了」、「你是我的初戀」，讓大家期待碧咸在內地的後續發展！
潮流熱話：
「碧咸嫂」紀錄片Netflix 10月上架！Victoria透過Spice Girls接受自我，光鮮背後所努力的是什麼？
碧咸細女「哈七」14歲生日，媽媽VB發布小公主珍貴回憶，那年的小女孩變成亭亭玉立美少女
