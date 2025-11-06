西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
50歲碧咸封爵，身上的西裝由愛妻操刀！相愛近30年的碧咸夫婦，以彼此為榮的相處之道
現年 50 歲的前英國球星碧咸 David Beckham 獲封爵位，成為了 Sir Beckham 了！碧咸日前於溫莎堡接受英王查爾斯三世授予爵位 (Knight Bachelor)，表揚於體育與慈善的卓越貢獻，碧咸表示這是他的「人生高光時刻」。
「我生於倫敦東部的萊頓斯通，由一個追夢的年輕男孩，努力至今走進溫莎堡接受英王授予的爵位，確實是人生最驕傲的高光時刻。」 －David Beckham
碧咸妻子 Victoria Beckham 伴隨在側出席典禮，而隨著碧咸封爵，太太亦成為 Lady Victoria 了！如果大家有看過 NETFLIX 《Victoria Beckham: 女強人本色》的話，或會得知碧咸「出錢出力」支持太太的時裝品牌，是次典禮穿上由太太親自設計及縫製的西裝，絕對是地表最強愛妻號！
Victoria Beckham 於社交媒體分享西裝的創作理念，西裝由同名品牌的工作坊度身訂造，靈感源自英國王室與英王查爾斯。碧咸翻閱英王查爾斯三世的年輕照片時，找到想穿著的西裝樣式，並交由太太為他打造一套三件的晨禮服套裝。
結婚近30年依然甜蜜 互相支持的相處之道
碧咸與 Victoria 的相處之道，在於用心支持伴侶的事業，紀錄片中曾透露 Victoria 經歷迷惘期時，碧咸建議她「耐心等待」不要著急。當 Victoria 找到對時尚的熱情時，碧咸二話不說全力支持她發展自己的品牌， 更以現金投資上億元而不問回報。是次封爵的人生高光時刻，主動讓太太參與打造禮服，二人的愛情不止於家庭，更是事業及各方面上的最堅實後盾。
「David 和我很尊重彼此，他從不認為我『只是個足球太太』，在我迷惘時支撐著我，讓我能找到自己的路向。」 －Victoria Beckham
雖然二人曾經歷男方的婚外情風波，但積極修復關係之下，至今是恩愛的模範夫妻。當外間評論 Victoria 只是「有錢的足球太太」時，碧咸一直給予無限量的「情緒價值」，不斷對 Victoria 表達愛意及欣賞，以彼此的成就為榮。他認為二人不是競爭關係，而是「同一隊」家庭團隊，互相支持才是最佳的相處之道。
「我想讓Victoria相信自己是較為努力的那位，儘管我認為我是比較努力的那位，不要跟她說呢！」 －David Beckham
