衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

（Getty Images）
Getty Images

不知不覺間，「哈七」Harper Seven Beckham已經14歲，已經是位亭亭玉立的少女。而「萬人迷爸爸」David Beckham，這麼多年來都是「哈七」身旁的「最強護花天使」，經常都會保護女兒出入。相信只要一日「哈七」願意讓爸爸「遮風擋雨」，碧咸都會繼續成為她的「最強護花天使」，守護著她。

（Getty Images）
（Getty Images）

「哈七」除了有爸爸的照顧，她的哥哥們Romeo與Cruz也是很愛護她，萬千寵愛在一身，難怪很多網民都羨慕「哈七」，更有趣地指她應該上世救了宇宙，有幸成為這家庭幸運的一員。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

這次「哈七」支持媽媽Victoria Beckham的春夏大騷，以一襲粉紅色長裙示人。那雪紡輕紗的設計很輕鬆飄逸，加上平口領加了ruffle荷葉邊設計，更添青春仙氣；簡單配上一對黑色kitten heels就已經很好看、很適合她的年齡穿著。

（Getty Images）
（Getty Images）

這次Victoria Beckham發布的系列也很貫切她很俐落的個性，配色以粉紅配銀灰、溫和的米杏色、甜美蜜桃色，以及黑與深藍來營造帥氣與神秘感。俐落的西裝套裝，以及修身修長的服裝設計，喜歡幹練感與女人味魅力穿搭的人士應該挺有感覺。還有在系列裡也看到像lingerie的裙裝設計，相信「內衣外穿」這潮流要更盛行了！

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

