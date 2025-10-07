碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！
不知不覺間，「哈七」Harper Seven Beckham已經14歲，已經是位亭亭玉立的少女。而「萬人迷爸爸」David Beckham，這麼多年來都是「哈七」身旁的「最強護花天使」，經常都會保護女兒出入。相信只要一日「哈七」願意讓爸爸「遮風擋雨」，碧咸都會繼續成為她的「最強護花天使」，守護著她。
「哈七」除了有爸爸的照顧，她的哥哥們Romeo與Cruz也是很愛護她，萬千寵愛在一身，難怪很多網民都羨慕「哈七」，更有趣地指她應該上世救了宇宙，有幸成為這家庭幸運的一員。
這次「哈七」支持媽媽Victoria Beckham的春夏大騷，以一襲粉紅色長裙示人。那雪紡輕紗的設計很輕鬆飄逸，加上平口領加了ruffle荷葉邊設計，更添青春仙氣；簡單配上一對黑色kitten heels就已經很好看、很適合她的年齡穿著。
這次Victoria Beckham發布的系列也很貫切她很俐落的個性，配色以粉紅配銀灰、溫和的米杏色、甜美蜜桃色，以及黑與深藍來營造帥氣與神秘感。俐落的西裝套裝，以及修身修長的服裝設計，喜歡幹練感與女人味魅力穿搭的人士應該挺有感覺。還有在系列裡也看到像lingerie的裙裝設計，相信「內衣外穿」這潮流要更盛行了！
潮流時尚：
