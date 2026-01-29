碧瑤灣地盤工人追宏業欠薪 工會冀政府介入協助

【Now新聞台】宏福苑工程承辦商宏業建築承辦的薄扶林私人屋苑碧瑤灣地盤，周三有工人到場追討欠薪。建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑在本台節目《時事全方位》中指，示威工友已多月無收入，希望政府主動介入協助。

建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑：「有一個人正在供樓，他再沒有錢供樓，可能層樓會被收回。另外有一個工友有3個小朋友，供書教學都需要成本，交租，另外還有年關。既然今次火災是世紀性，好突發、好突然，政府很多層面上都有些放寬特事特辦的情況，就今次的勞資糾紛或是政府會否主動介入？有些調解方案或方案出來？從而幫到工友解燃眉之急。」

