碧瑤灣逾 30 搭棚工追欠薪 與宏福苑同屬宏業承辦 涉款逾 300 萬元｜Yahoo

有 30 多名碧瑤灣搭棚工人發起行動，追討欠薪。（香港建造業總工會）

【Yahoo 新聞報道】薄扶林碧瑤灣的大維修工程與大埔宏福苑，同屬宏業建築工程有限公司承辦。宏福苑火災後，警方以涉嫌誤殺拘捕宏業 3 名負責人，包括工程顧問兼授權簽署人黃忠基。今早（15日）有逾 30 名碧瑤灣搭棚工人表示被拖欠薪金，金額超過 300 萬元。

宏福苑火災後 屋宇署勒令暫時停工

宏福苑 11 月 26 日發生五級火，造成嚴重人命傷亡。其後，屋宇署勒令由宏業作為註冊承建商的 28 個私人樓宇工程項目暫時停工。今早 9 時許，有 30 多名碧瑤灣搭棚工人發起行動，追討欠薪，涉及金額超過 300 萬元。香港建造業總工會關注碧瑤灣欠薪事件，已派人到場了解情況。

碧瑤灣棚網證書涉造假

宏福苑火災引起外界關注棚網安全，並檢視相關證書。警方上周表示，正調查 6 宗屋苑維修時使用的棚網，懷疑涉及行使虛假文書。屋苑包括碧瑤灣、柴灣峰華邨、北角富澤花園、深水埗怡閣苑、長沙灣清麗苑及紅磡萬高花園大廈。