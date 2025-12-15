確保烏克蘭和平 歐洲提議組建多國部隊

（法新社柏林15日電） 根據一份聯合聲明，歐洲多國領袖今天提議，在美國支持下，由歐洲主導一支「多國部隊」，以執行烏克蘭潛在的和平協議。

這支部隊將是美國與歐洲大國給予烏克蘭「堅實安全保證」的一環，旨在確保俄羅斯不會違反結束戰爭的協議。

這份聲明是在歐洲各國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於柏林集會時發布，簽署者包括英國、法國和德國領袖。

聲明也概述十多位歐洲領袖與美國官員在和平提案綱要會談中所達成的其他共識點。

聲明指出，烏克蘭的軍隊應繼續獲得廣泛支持，並在和平時期維持80萬人的兵力。

聲明表示，和平也將透過一個「由美國主導的停火監督與查核機制」來維持，這個機制將識別違規行為，並「為任何未來攻擊提供早期預警」。

簽署這份聲明的包括英國、丹麥、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典的領袖，以及歐盟理事會（European Council）及歐盟執委會（European Commission）的主席。