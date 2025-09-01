香港小姐 2025 決賽 8 大重點
示威延燒 印尼當局加強維安
（法新社雅加達1日電） 印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發民眾不滿，掀起反政府示威，至今相關動亂已造成6人死亡，當局今天加強維安。
印尼首都雅加達25日爆發示威，示威一開始平和進行，但在警用裝甲車撞死一名機車共乘服務騎士後，28日演變成暴動，部分政黨人士的住處與政府設施遭到洗劫或縱火。
之後抗議行動從雅加達蔓延到爪哇的日惹、萬隆、三寶瓏與泗水，以及北蘇門答臘省的棉蘭，是總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任以來最嚴重的動亂。
學生與抗議人士計劃今天在印尼多處號召更多集會。
警方今天在雅加達全市設置檢查哨，警察發言人對「羅盤電視台」（Kompas TV）表示，員警也在全市巡邏，目的是「保護」市民並帶來安全感。
普拉伯沃原本預計出席9月3日在北京舉行的中國抗戰勝利80週年閱兵式，但因國內示威升溫而取消行程。
財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）位於雅加達鄰近城市南唐格朗（South Tangerang）的寓所昨天凌晨遭到兩批人士洗劫後，國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）警告，軍方與警方將對「暴徒與打劫者」採取「強硬行動」。
