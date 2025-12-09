精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
社交媒體削兒童專注力 研究指美國兒童每日使用高達 2.5 小時 或加劇 ADHD 患病率︱Yahoo
【Yahoo健康】有研究發現，兒童使用社交媒體時間愈長，愈可能出現專注力下降，情況或與注意力不足過度活躍症（ADHD）個案增加有關。研究團隊分析超過 8,300 名美國兒童的發展情況，發現社交媒體使用與「專注力不足症狀增加」存在關聯。
是次研究由瑞典卡羅琳斯卡學院（Karolinska Institute）及美國奧勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）學者合作完成，追蹤美國當地兒童由 10 至 14 歲的發展。結果顯示，受訪兒童平均每日花約 2.3 小時觀看電視或網上影片、 1.4 小時使用社交媒體，以及 1.5 小時玩電子遊戲。
其中，兒童平均每天花在社交媒體上的時間從 9 歲時的大約 30 分鐘，增加到 13 歲時 2.5小時。
「會否有新訊息」足以構成精神干擾
研究發現，經常使用 Instagram、Snapchat、TikTok、Facebook、Twitter 或 Messenger 等社交媒體平台的兒童，會逐漸出現專注力不集中症狀；然而，觀看電視或玩電子遊戲則未發現有類似關聯。
卡羅琳斯卡學院認知神經科學教授 Torkel Klingberg 表示，社交媒體會削弱兒童的專注能力，指社交媒體不斷出現訊息和提示，單是想著「會否有新訊息」已足以構成精神干擾，影響持續專注力。
研究引述美國全國兒童健康調查數據顯示，兒童 ADHD 患病率由 2003 至 07 年的 9.5% 上升至 2020 至 22 年的 11.3%，Klingberg 認為社交媒體使用增加，可能部分解釋診斷個案上升。
不少兒童過早使用社交媒體
研究發現，社交媒體與 ADHD 症狀的關聯，沒有因為兒童的社會經濟背景或本身的遺傳傾向而出現明顯變化。
團隊同時強調，結果並不代表所有使用社交媒體的兒童都會出現專注問題。不過，數據顯示，兒童年紀愈大，使用社交媒體時間愈長，而且不少兒童在未滿 13 歲前就使用社交媒體，低於部分應用程式（例如 TikTok 和 Instagram）訂明的最低年齡限制。
研究作者之一、卡羅琳斯卡學院博士後研究員 Samson Nivins 表示，希望今次研究有助家長及決策者作出更周全決定，為兒童建立較健康的數碼使用模式，以支持認知發展。
