社企民間高峰會2025 跨地域、跨世代、跨界別攜手突破界限 共創可持續方案 應對全球性挑戰 「從心連結 社創無界」
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 社企民間高峰會（SES 2025）於11月20日假香港灣仔會議展覽中心正式揭幕。本屆主題為「從心連結 社創無界」，透過展示本地和大灣區以至全球的成功案例，推廣社會創新與社會企業的正能量及實際應用，並以「區域無界、年齡無界、界別無界」為核心，重塑系統，連結香港與世界各地的變革者，促進理念交流及建立夥伴關係，共同建構更具包容性和韌性的社區。一連四天的「國際研討會」，將邀請超過60位來自世界各地的專家、學者及商界代表擔任演講嘉賓。分享成功案例及寶貴經驗，如何連結公民社會、商界、政府、學界與社區，展現社會創新在推動系統性變革中的力量。
為期四日的「國際研討會」圍繞三大框架：「跨界創新」、「賦能創變」及「可持續社創體系」探討。配合大灣區與香港日益緊密的融合發展，SES今年更首度推出「SES x Good Lab 好單位： 大灣區社會創新之旅」，邀請來自香港及大灣區城市的社創實踐者、政策制定者及青年代表，深入走訪大灣區具代表性的社創基地，了解在地創新模式與政策支援機制。
香港社企民間高峰會籌備委員會聯席主席謝思熹博士於開幕禮時表示：「社會創業在香港已發展超過二十年，近年除了很多年輕的社創家，積極參與社創發展外，退休後變成進優，長者從事社創實都是一個可能性。故此今年高峰會以『從心連結 社創無界』作為主題，從不同視角出發，由賦能弱勢社群到推動可持續發展，啟發創變者共同創造可持續的解決方案。今年亦新增「SES x Good Lab 好單位： 大灣區社會創新之旅」，由來自內地的專家，交流及分享經驗，一同應對複雜的挑戰，展現社創在推動社會系統性變革的力量，讓改變變成可能。」
主禮嘉賓香港特別行政區民政及青年事務局副局長梁宏正先生表示：「社企民間高峰會是備受我們香港社企界重視的年度盛事，我們樂見每年高峰會都有許多年輕新面孔，證明越來越多堅具創意和抱負的年青人投身社企行列，為社會帶來更多正能量，締造更多的社會效益。近年更有許多社企利用人工智慧科技，跨界別協作等創新方案，滿足不同層面的社會需要，對社會提供貢獻。民政及青年事務局繼續多管齊下，以靈活多元的措施連結社會各界，協助社企蓬勃發展。」
開幕典禮後隨即舉行「主題演講暨公開論壇」及「影響力故事」環節，「主題演講暨公開論壇」分別由中國北京樂平公益基金會聯合創始人兼執行理事長；《史丹福社會創新評論》中文版出版人兼主編沈東曙先生以中國以至整個亞洲視角，分享社創多年來的發展歷程和未來走向；聖方濟各大學校長張仁良教授，從教育的角度剖析未來學生應該如何理解社會創業，特別在人工智能主導的世界中，社會創業（SE）和社會創新（SI）該如何結合；另外，施瓦布社會企業家基金會「 2020年度社會創新前瞻思想家」謝家駒博士則會分享自己多年來深耕社創界的經歷。社會企業世界論壇創辦人及董事總經理Gerry HIGGINS將從全球視野出發，探討如何建立蓬勃的社企生態系統及促進國際合作；而成都市武侯區玉林街道玉林東路社區黨委書記兼居委會主任楊金惠女士，則會分享推動社區營造的經濟，包括如何鼓勵居民參與推動共融城市發展。
「影響力故事」由香港 i2Cool 行政總裁及聯合創始人朱毅豪教授分享他如何由開發無電製冷解決方案緩解城市熱島效應並減少碳排放，到建立無電製冷技術研發與應用的綠色節能新材料企業的過程。
「國際研討會」的第二日將圍繞三大大框架：「跨界創新」、「賦能創變」及「可持續社創體系」的大方向下，探討醫療系統改革、創造共享價值、大灣區的社會創新、如何培育能回應難題及具創變力的創業家等社會議題。此外，人工智能（AI）正引領時代變革，討論亦會聚焦於跨界協作如何激發AI驅動的創新方案，並應用於多項社會挑戰。與此同時，首兩日研討會期間亦將舉行社創展「社創點 * 聚」，大會邀請到超過二十間機構／組織設立展位，展示其社創項目成果，並與現場嘉賓交流互動，促進跨界連結與靈感碰撞。面對經濟不穩、市場需求轉變，不少社企都面對營運上的困難，SES亦今次特別舉辨「撐過資金荒：社創自救指南」工作坊，為與會者提供實用工具、策略與靈感，協助打造一個愈挫愈勇的社會企業，提升社企韌性。
第三天的國際研討會將設有交流環節及特色活動，包括：「交流共創影響力 2025：進優作為新質生產力」：探討如何以「進優作為新質生產力」重新定義高齡社會，轉化經驗與智慧為創新動能，實現跨世代共融與可持續未來；「社會創業論壇 x 華懋集團「新點子．大創變」2025 案例比賽遴選日」：與華懋集團協力推動，為中學生提供社創設計思維工作坊與社區實地調研；「社創荔枝角」：與會者及社區居民將展開一場長沙灣道社創導賞之旅，深入了解區內生態，發掘社區潛力，攜手打造更具凝聚力的社創生態圈。
此外，配合大灣區與香港日益緊密的融合發展，大會今年首度推出「SES x Good Lab 好單位： 大灣區社會創新之旅」，將會邀請來自香港及大灣區城市的社創實踐者、政策制定者及青年代表，深入走訪大灣區具代表性的社會創基地，了解在地創新模式與政策支援機制。透過實地交流與跨界對話，共同探索社創在粵港澳大灣區的長遠發展。
