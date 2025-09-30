《社內相親》金旻奎退伍了！發平頭照謝粉絲

▲韓劇《社內相親》中飾演「車室長」的男星金旻奎退伍了，他曬出平頭照片，並期待可以快點用新作品跟粉絲見面。（圖／@mingue.k IG）

[NOWnews今日新聞] 2022年在韓劇《社內相親》中靠「車室長」一角爆紅的男星金旻奎，今（30）日結束了一年半的軍旅生活，正式退伍。他在社群曬出自己的平頭照片，寫下：「這段時間說長不長，說短不短，希望可以趕快帶新作品再跟粉絲見面。」

金旻奎退伍了 上傳平頭照感謝粉絲等待

金旻奎在2024年4月1日以陸軍的身分正式入伍，經過了18個月的軍旅生活，他正式在今日退伍結束軍白期。當兵期間他非常低調，甚至社群都沒有上傳什麼照片，就連退伍當天也是無聲無息。根據了解是因為他的經紀公司擔心現場會有推擠事故發生，因此沒有公布退伍地點，也宣布不特別舉辦慶祝活動。

金旻奎也在社群上傳了自己的軍服照以及退伍證明，感性寫下：「一年6個月的時間說長不長，但是其實也很短，這中間雖然也有很辛苦的瞬間，不過因為粉絲、同梯士兵、好友的支持，我順利的結束了軍旅生活。謝謝耐心等候的粉絲們，我會盡快帶著新作品再次回來的。」

▲金旻奎上傳軍服照感謝粉絲在軍白期的等待。（圖／@mingue.k IG）

金旻奎本來是游泳選手 《社內相親》眼鏡之吻超浪漫

1994年出生的金旻奎，原本是游泳選手出身，不過在小學時接觸了電影《魔戒》立下了當演員的夢，他在2013年出道，並靠《學校2015》打出知名度，接著他陸續演出《今生是第一次》、《便利店新星》、《雪降花》等劇，累計許多人氣。

2022年金旻奎在熱播電視劇《社內相親》中演出安孝燮秘書「車成勳」，跟薛仁雅在劇中組成超甜CP，尤其是劇中超霸氣扯掉眼鏡、吻上薛仁雅的「眼鏡之吻」，不僅讓許多觀眾在螢幕前直尖叫，更讓他獲得了超高知名度。而他在劇中戴眼鏡、穿西裝的形象，也成為了許多觀眾的老公理想型之ㄧ。

▲金旻奎（左）跟薛仁雅（右）在《社內相親》中組成的CP獲得許多粉絲喜愛。（圖／＠mingue.k IG）

