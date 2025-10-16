社區共好！信義開發為客戶提前啟動社區營造

▲信義開發帶住戶參訪家具品牌，助住戶成家選購家具獲得更多完整資訊。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 「不只賣好房子，更要賣好鄰居。」信義開發相信，社區的凝聚力應在建案完工之前就開始醞釀。因此在客戶一簽約時，即啟動完整的「社區營造旅程」。透過建商舉辦的專業活動，讓住戶更了解建築細節，也逐步設計各種社區服務、社區參與的行動，讓鄰居彼此相識、共同想像未來生活，提前展開屬於社區的共學與共好。

信義開發表示，今年 10 月《EMBA》雜誌所言：「不是賣產品，而是幫助顧客成功。」要在顧客最需要的時刻給予支持，才能創造真正的「顧客喜悅（Customer Delight）」。信義開發所規劃的社區營造旅程，正是這一理念的實踐。不僅售屋，更陪伴住戶一步步累積對新社區的期待與幸福感。

與其他建商最大的不同，在於信義開發願意提撥經費，將「交屋前的社區營造」納入系統化規劃。信義開發搭建了OUR-Space 社造體驗館，一方面推廣社區營造，一方面串聯在地組織共好；並配置專職人員，自簽約起即協助成立住戶群組，積極促進鄰居間的連結。這些舉措，正是信義開發與客戶建立長期深度關係的關鍵。

今年 6 月起，信義開發持續透過「鄰居見面會」推動交流。當嘉品社區住戶反映在選購家具上遇到困難時，社造團隊隨即調整活動形式，於9月組織「家具參訪」活動，結合住戶的實際需求；透過信義居家居中協調，信義開發邀請家具品牌「有情門」接待嘉品社區32 名住戶，並安排品牌小講座，7 位家具規劃師、3 位設計師、一處積木遊戲區及貼心陪伴服務，讓住戶安心體驗、深入諮詢。活動後獲得滿分 10 分的評價，成功結合社區經營與品牌資源。

此外，信義開發也持續為嘉品社區打造更長遠的交流基礎。線下，建立良性的社區溝通機制，線上，則透過互助群組提升鄰里連結。同時，並規劃串聯周邊新社區的公設參訪與交流活動，讓住戶不僅認識自家社區的鄰居，也逐步拓展生活圈，累積跨社區的人際網絡與管理經驗。

信義開發表示，這樣的跨界交流，不僅幫助住戶熟悉社區治理，也讓他們能在「走進社區大門，就像回到自己家門口」的氛圍中，提前建立友好的生活基調，並將友誼的邊界延伸至周邊社區與鄰里。

信義開發相信，陪伴客戶從「陌生人」到「熟人」、再到「朋友」，最終打造「里仁為美」的友鄰社區，並讓這樣的模式與影響力，逐步擴散至整個產業，推動社區營造邁向新典範。

