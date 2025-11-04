社區幫導入專業廠商 推動社區無障礙改造

▲社區幫整合專業無障礙設備供應商，以App讓科技真正走進生活現場，協助長輩出行無憂。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 台灣正面臨「雙老」環境：65歲以上人口已突破總人口兩成，正式進入超高齡社會；同時，全台近半數房屋為老宅，居住結構老化問題浮現。信義集團旗下社區幫指出，多數屋齡二十年以上的社區未完善規劃無障礙設施，使行動不便的長者上下樓受限，生活品質與自主能力皆受影響。為回應高齡化趨勢，社區幫整合專業無障礙設備供應商，讓社區可透過App完成「線上填單—媒合廠商—現場改造」的一站式服務流程，讓科技應用融合生活，協助長輩出行無憂。



社區幫觀察發現，近一年「長輩上下樓困難」與「無障礙設施詢問」相關議題增加約三成。根據合作廠商美利馳的統計，近三年社區型案件詢問量年年成長，約占整體無障礙產品需求的三成五，實際安裝比例達兩成，顯示「從個人到社區」的無障礙意識正逐步擴散，也反映出管委會與住戶對高齡化議題的積極回應。



社區幫指出，許多對一般人無感的小細節，對長者卻可能是每日的挑戰。例如部分社區雖設有電梯，但到電梯前仍有數階落差，對行動不便者而言即是一道障礙。若能依環境需求導入樓梯升降椅等客製化設備，便能改善這些「最後幾階」的關鍵動線問題，讓長輩與行動不便者都能「安心出門、平安回家」。



目前社區幫平台導入專業無障礙設施廠商，提供從樓梯升降椅、輪椅升降平台到公共區域空間改造的整合方案，並以「科技結合人本」為核心理念，簡化及友善申請流程，使用App即可完成「線上填單、媒合廠商、現場改造」的E化服務閉環，協助社區打造更安全便利的生活環境。以新北市某大型社區為例，在導入樓梯升降椅後，降低上下樓的難度，長輩使用公設比例明顯提升，不僅降低跌倒風險，也讓行動不便的住戶更願意重新參與社區活動，獲得管委會與住戶一致好評，並帶動周邊社區主動諮詢導入方式。



社區幫表示：「真正的無障礙空間，除了設施，更是社區的態度。讓每位住戶都能自在生活，就是我們推動社區E化的核心價值。」代表進一步指出，科技的角色是協助提升照護與管理效率，讓服務更有溫度、社區更具連結力。從App到家門口，社區幫正以E化服務為橋樑，串聯社區、專業與家庭，推進「高齡社區 × E化 × 無障礙」的生活藍圖。隨著高齡化社會來臨，友善居住環境不再只是口號，而是每個社區共同的行動起點。



更多資訊請至【社區幫】官方網站：www.localbond.tw

或下載App體驗服務：https://link.localbond.tw/vx7gzD



