社區幫攜手大同社大 伴長者融入E化日常

▲社區幫於大同社區大學透過情境教學與實際操作，協助長者跨入智慧生活，讓科技融入日常。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋旗下「社區幫」近年積極推動社區E化，在深入全台社區的過程中，發現許多長者常因不熟悉數位工具而無法善用E化服務，為生活帶來不便。為弭平數位落差，社區幫於大同社區大學公民週講座舉行講座，以節能智慧家電、社區E化技能與居家安全升級為三大核心重點，透過情境教學與實際操作，協助長者跨入智慧生活，讓科技融入日常。

講座以「居家安全升級：用科技節能、強化居家安全與提升生活效率」為主題，由信義生態圈與社區幫共同策劃，從日常需求切入智慧生活概念。課程介紹如何以智慧插座管理家電耗能、透過感測設備提升夜間安全，並示範遠端監控等功能；合作廠商費米家庭也分享智慧家電的基礎改裝方式，協助學員理解小幅調整便能帶來更安全、省能的居家環境。

課程並以社區幫APP進行情境示範，協助學員理解E化工具如何在生活中發揮作用。課堂透過郵務管理功能呈現包裹影像，示範住戶在家即可掌握到件內容；在報修情境中則展示如何以照片與文字清楚回報問題，加快後續處理效率。講座同時介紹公告查詢、包裹通知、巡邏與修繕記錄電子化等常見功能，展現E化服務可減少紙本流程，並使社區資訊更透明而即時。而透過介紹社區幫採用的 SSL 2048 位元加密與最低資料使用原則，降低年長者對於使用網路造成資料外洩的擔心，理解E化是以更安全的方式完成日常管理。

社區幫表示，開設課程源於對社區現況的觀察。隨著各地社區加速導入E化管理，長者若沒有適合的學習管道，常會因不熟悉操作而被迫遠離便利的數位服務。透過在地社區大學開課，能以更友善與陪伴感的方式協助長者循序掌握智慧工具，讓E化真正成為可在日常生活中運用的能力。

未來社區幫將持續與社區大學合作，開設更多貼近長者需求的智慧生活課程，讓住戶能在安全、熟悉的環境中接觸新科技，也提升社區對E化管理的參與度。社區幫目前提供免費申請服務，並有專人協助安裝與教學，從後台管理到日常應用皆有完整指引，協助社區順利導入數位化流程。社區幫APP不僅讓生活日常更便利，也能提升社區營運效率，成為安心依靠的生活助手。

