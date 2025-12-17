社區牙科支援計劃增服務 合資格無家者受惠

許美賢(中)希望計劃能讓無家者重視口腔健康；左二為朱永豪。(羅錦鴻攝)

衛生署社區牙科支援計劃明年擴大服務範圍，除加入洗牙、杜牙根及鑲配活動假牙等資助服務，服務對象亦將涵蓋合資格無家者，他們可透過指定非政府組織安排參與計劃，估計約1,500人受惠。

針對弱勢社群的社區牙科支援計劃今年5月推出，提供補牙或拔牙等資助服務，約半年共5,200人次參與。計劃下月會加入洗牙、杜牙根、移除牙橋及牙冠，以及鑲配活動假牙資助服務，行政費分別為50元或100元，配假牙共付額則為每副1,000元。

盼無家者重視口腔健康

同時，服務對象將加入合無家者，他們需要是社會福利署4項主要針對露宿者服務的使用者，並透過8個指定社署認可非政府組織代為安排參與。衛生署牙科服務主任顧問醫生許美賢表示，據社工估算約有1,500名合資格無家者受惠，他們過往較多考慮住屋、食物等問題而不太著重口腔健康，盼計劃擴大後能使他們重視口腔健康並親身接受服務。

為合資格長者提供免費牙科服務的政府關愛基金長者牙科資助服務即將結束，他們最遲年底要遞交申請、明年1月內首次應診，相關資助服務會由社區牙科支援計劃接替。衛生署社區牙科服務高級牙科醫生朱永豪稱，長生津受惠人、獲醫管局「醫療費用減免」機制全數減免醫療費、無家者等，可獲政府全數資助社區牙科支援計劃行政費，配假牙費用就減半至500元，強調政府方針是要市民負責自己的健康，故推行新計劃會考慮行政費或共付額模式。

牙科街症出席率九成九

另外，衛生署推出牙科街症網上登記系統、改用實名抽籤分配名額後，病人徹夜輪候牙科街症情況不復再。署方指，今年首11個月牙科街症就診人次達20,780，整體出席率99.4%。

