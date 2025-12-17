社區牙科支援計劃 明年起擴大服務範圍至無家者(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】社區牙科支援計劃明年起擴大服務範圍，受惠對象亦擴展至無家者。衞生署指，社工可以透過計劃向無家者推廣口腔健康。

計劃今年5月推出，由非政府組織為有經濟困難的弱勢社群提供補牙、拔牙等服務，截至12月10日，已有逾80個服務點、逾5200位參加者使用服務；明年起會擴大服務範圍至洗牙、杜牙根、移除牙橋及牙冠等，對象亦擴展至無家者，社工會透過服務網絡識別有需要的無家者。衞生署估計，約有1500人受惠。

廣告 廣告

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢：「以往無家者他們可能沒有那麼著重口腔健康，社工都會比較想，例如他們在住屋、食物、健康方面是如何，比較少理會口腔健康的，我們希望這些社工可以把口腔健康帶到給無家者。」

隨著社區牙科支援服務擴大，關愛基金長者牙科服務資助計劃亦於明年起停止接受申請，合資格長者今年內須遞交申請，在明年1月底前首次應診。

許美賢：「關愛基金最初是一個扶貧項目，是有時限的，在2012年推出牙科計劃之後，其實已有很多長者受惠了，做假牙等等，我們覺得現在是一個適合的時間，由我們的牙科支援計劃去補給、去替代它的。」

至於政府去年推出牙科街症網上登記系統，市民毋須再排隊輪候，截至上月底，有逾2萬人次預約後就診，整體出席率超過99%。

市民可以透過智方便或醫健通登記預約牙科街症，系統自動填寫資料進行實時身份認證，減少錯誤輸入資料。

#要聞