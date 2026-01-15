社區狗女身患四惡疾艱苦生存 獨立義工：決心要幫她幫到底

【動物專訊】社區動物生活充滿悲慘和困境，獨立義工在沒有足夠資源下，面對社區動物的苦難，往往充斥心痛和無助。「龍鼓灘雯雯與浪浪天地」義工雯雯日前為第94隻社區狗女進行「捕捉、絕育、放回」，發現這狗女身患4種可怕疾病，分別是花柳、烏蠅蟲、心絲蟲和櫻桃眼，有機會失明甚至喪命，她坦言當流浪狗已很悲哀，還要身上背負痛苦和恐怖的疾病，「由她選擇入籠一刻，我一定要救她，幫她幫到底。」

雯雯形容，作為獨立動物義工，遇到94這樣悲慘的個案，感受更加深刻，「花柳是癌症，要化療，心絲蟲療程要9個月，很多人都叫我不要救，只是清了烏蠅蟲和絕育就算，因為負擔不起醫療費，但她入籠一刻，就已經注定要我救她。」她坦言，心絲蟲療程長而且費用很貴，不但醫療費，還要至少9個月的住宿費，「我知道很多獨立義工知道都不會醫，放他們出去，等他們自己夠期就死，不是不想救，而是醫療費太貴，天價掠水，亦沒有能力負擔9個月的住宿費。」

雯雯表示，作為獨立義工很無助，看到很多個案，想救也無能為力，因為不像大型動物機構般有那麼多資源，「但如果不堅持，你放棄的話，隻狗就一定會死。」

4歲的94是雯雯早前在龍鼓灘救起進行「捕捉、絕育、放回」的狗女，當時其臀部有傷口及感染了烏蠅蟲，亦有櫻桃眼情況。當處理好傷口後，獸醫在檢查時發現94有性病，而且還感染心絲蟲，而櫻桃眼的情況亦有機會因淚管堵塞而失明。

她坦言，沒想到94身上有這4種可怕疾病，若不是及時救起，狗狗有機會失明甚至喪命，「遇到94真的很傷心，做流浪狗已經很悲哀，還要身體上背着痛苦又恐怖的病疾而生存。」

幸好狗狗自己走入了籠，獲得義工救助的機會，雯雯表示要幫這狗狗幫到底，感謝「動物朋友」救援基金資助，讓94可以治療花柳病及順利絕育。現時亦有義工每日幫94噴烏蠅蟲藥及餵食抗生素。

祝福94能夠盡快康復，找到願意愛她的領養家庭。雯雯希望大家多關注社區動物，伸出援手，及支持動物義工的絕育行動。

狗女94日前獲義工雯雯救起，卻發現她身患4種頑疾。

狗狗患上烏蠅蟲、花柳、心絲蟲和櫻桃眼。

狗狗的櫻桃眼嚴重，有機會失明。

義工雯雯形容，狗狗走進籠中，注定要她救。

義工雯雯坦言作為獨立義工，遇到狗狗身患重病，往往感到心痛和無助，因為很多時高昂醫療費讓義工無能為力。

祝福狗女94盡快康復。

