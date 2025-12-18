社區狗痛失相依同伴 失蹤多天再現身待救援

【動物專訊】很多狗狗都是重情的動物，屯門良景邨附近生活的8歲社區狗「花花」，多年來與狗同伴「烏嘴」出雙入對，相依為命，現時好景不常，烏嘴早前突然離世，花花也因此失蹤了約一星期，近日再現身時左後腳受傷一拐一拐。一班餵狗熱心市民嘗試救花花但不成功，希望有義工或動物機構可幫忙，亦盼望花花能夠找到領養家庭，不用孤伶伶地浪跡街頭。

花花、烏嘴和另外兩隻狗狗都是自小在屯門菠蘿山生活的社區狗，後來義工救起了兩隻狗，剩下花花和烏嘴相依為命，一班街坊平時會餵他們。

然而，烏嘴於11月30日被人發現死於花糟，曾有街坊在烏嘴死前數天見過他有流鼻水，懷疑是因肺炎或感冒而死。花花痛失同伴，一度失蹤一星期，亦直到數日前才再現身，但他的左後腳受傷，走路一拐一拐。有街坊給他吃消炎藥，但情況沒有改善，於是想帶他看獸醫，然而狗狗警覺性很高，街坊們未能成功將他救起。

街坊們希望有義工可幫忙救花花，亦希望花花能夠找到一個安穩的地方安享晚年，不用流離失所。如願意幫助這孤苦狗狗，可透過本報Facebook專頁報道所載聯絡方法，與餵狗熱心人士林小姐聯絡。

花花失去了相依為命的同伴烏嘴，一度失蹤一星期，近日才再現身。

花花左後腳受傷一拐一拐，街坊希望救起他送醫。

街坊希望花花能夠獲得領養。

烏嘴上月底被人發現倒斃花糟內。

