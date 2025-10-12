不斷更新｜累計 9 名議員宣布棄選立法會
社區藥房免費心理諮詢 500人接受服務 七成人症狀改善
社區對於精神病的污名化及標籤化問題仍嚴重，不少受精神健康困擾者因擔心受到白眼而抗拒求助。有慈善組織為提升大眾對精神疾病的認知和關注，透過籌款及資助，開設不同項目提供及時精神健康支援，包括在個人護理連鎖店內的指定社區藥房提供免費諮詢服務等。
當社區依然存在精神困擾污名和標籤化的情況下，要頂着別人眼光走進心理治療診所，對精神困擾人士來說亦成一大挑戰。慈善組織思健MINDSET與慈善機構香港心聆Mind HK合作推動的「社區心活指南計劃(iACT)」，培訓出為輕微至中等精神健康受困擾人士，提供心理治療的精神健康主任。有需要人士可在網上申請，到指定的社區藥房接受免費的精神健康諮詢服務。
社區藥房接受6節心理治療
這群精神健康主任會接受9個月的培訓，學習早期介入治療的技巧。而經初步諮詢，被判定為適合接受服務人士，包括12至65歲、患有輕微至重度焦慮症、輕微至中度抑鬱症或受情緒困擾人士，獲安排接受6節心理治療；其餘人士則被轉介至合適的服務機構。iACT心理健康主任劉寶瑩指出，服務設於社區藥房，可以減少市民走進諮詢站的心理負擔。項目由2022年開始，至今已培訓超過150名精神健康主任。他們在去年正式落地投入服務，已為超過3,500有需要人士提供支援。
機構稱，就有關精神健康諮詢服務中，符合服務的有近500人。當中269名抑鬱和焦慮徵狀已達臨床確診水平，其中逾八成人完成整個低密度心理治療，近六成半在接受兩節或以上治療後復原，逾七成人症狀顯著改善。劉寶瑩表示，私營心理治療服務收費高昂，公營服務則一般輪候時間很長，對這群輕微至重度焦慮症或輕微至中度抑鬱症患者，項目正貼合他們的需求。精神健康主任使用談話療法，從最初預約到接受服務約須等一星期左右，讓輕症患者提早接受治療，避免病情惡化，並減少其對藥物的需求。
培訓非教職員助情緒困擾學生
另外，機構亦推出其他提高精神健康關注的計劃，如與醫院管理局轄下醫院合辦推行，於中學推廣精神健康訊息的計劃，更於2023年加入全校參與模式，讓學生、老師、家長及校內所有員工亦一同參與。思健常務主管李晞瑗指出，不少學生出現情緒困擾時，第一反應均是躲起來，而非教職員反而或是最早發現他們的人，提升辨識及即時處理學生精神健康問題或風險的能力非常重要。而這些計劃所需經費會透過籌款及資助等途徑籌集。
怡和集團於1985年發起「齊步上怡廈」活動，今年已是第40屆，為集團旗下精神健康慈善機構「思健」的旗艦籌款項目，思健理事會成員、置地物業營運總經理王志珊表示，除實地賽外，今年亦於上月新增虛擬賽環節，讓指定組別參賽者透過應用程式探索40個社區及戶外的指定打卡點，累積步數包括透過程式內GPS自動紀錄或上載步數證明至系統，並參與運動挑戰賺取分數，在籌款之餘亦期望藉活動提高大眾對精神健康的關注。
齊步上怡廈2025籌得500萬
今年「齊步上怡廈2025」共籌得500萬元，實體賽昨在中環怡和大廈舉行，逾500人以個人或隊伍形式挑戰怡和大廈49層共947級樓。至於虛擬賽更有逾1,000人參加，來自DFI零售集團的Jonas Leong在虛擬賽事中表現突出，累積步數超過110萬步。
勞工及福利局長孫玉菡昨在活動上表示，政府非常重視精神健康，本年度的「精神健康月」已正式啟動，今年將招募更多來自各行各業人士成為「精神健康推廣大使」，目標是招募過千人。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/社區藥房免費心理諮詢-500人接受服務-七成人症狀改善/607911?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
