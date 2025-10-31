社區藥房擬每區設4至5間 學者料需時磨合 病人組織稱方便配藥

【on.cc東網專訊】政府提出制訂社區藥物名冊及推出社區藥房計劃，當中社區藥房計劃分為「社區」及「院舍」模式，當中「社區」模式會於明年第4季在4個地區試行，每區設4至5間社區藥房，市民只要參與政府基層醫療健康計劃、或是醫管局病人也可透過社區藥房獲得藥物。

病人政策連線主席林志釉今早(31日)在電台節目表示，計劃方便市民就近取藥，毋須每次都到醫院。醫管局藥劑部門較為繁忙，相信市民在社區取藥，有更多時間與藥劑師了解用藥情況。

廣告 廣告

港大醫學院藥理及藥劑學系教授黃志基則認為，公院病人以往每次領取大量藥物，加上潮濕的天氣，有機會導致藥物過期，認同社區藥房計劃有助減少藥物浪費。

對於當局目標2027年第四季每區設4至5間社區藥房，他認為要先讓不同藥房作嘗試，與政府磨合一段時間，再擴展至其他藥房。若要成為社區藥房，須連接醫管局電腦系統，相信不少藥房可能做到相關要求。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】