專訪郭晉安｜稱《金式森林》與陳曉華「愛上」對方
社區藥房明年第四季率先在四區推行 2027年第四季擴展至十八區(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】基層醫療署明年下半年推出社區藥物名冊，合資格病人明年第四季起，可到社區藥房覆配藥物。
當局公布社區藥房指引，就運作、管理人員標準及服務範疇等制定實務守則，確保服務質素。
社區藥房計劃明年第四季分階段推出，設「社區」及「院舍」兩種服務模式，符合參與藥物重配服務的醫管局家庭醫學門診病人，在醫管局藥房領取首8星期藥物之後，可到社區藥房按醫管局收費覆配藥物；而參與基層醫療健康計劃，包括慢病共治計劃的市民，可透過家庭醫生或參與計劃的社區藥房，按共付模式配發藥物；而住在安老及殘疾院舍的醫管局病人，會由相關社區藥房定期配發醫管局處方藥物。
署方正制定社區藥物名單，名冊初期以「慢病共治計劃」的藥物為基礎，涵蓋超過100項藥物，包括糖尿病及高血壓藥物等，日後會按病人的需要，逐步擴展至200至400項藥物。
名冊分為三層，包括非專利藥物、個別專利藥物及指定藥物，以及特別藥物，各級均有不同的入藥機制和共付模式，當局最快將於明年年中公布共付額的收費。
醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟：「我們和醫管局合作一起大量採購，所以原則上供應的價錢非常便宜，但我們都基於原則，用者都應該負責共同付費，這方面我們會確保費用是可負擔水平，以及應該都會比市場，如果你是自己買這些藥物時，價錢會便宜很多。」
計劃初期會在東區、油尖旺、沙田和元朗四個地區試行，計劃首階段明年第四季招標，包括現時的註冊藥房等，投標者必須持有藥房牌照，在人手、儲存環境、工作流程、電腦系統等方面都要符合標準。
醫衞局指，計劃每區設約四至五間社區藥房，分階段推行，到2027年第四季擴展至全港十八區。
#要聞
其他人也在看
雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年終止研訊 父母批不公平促致歉
一對內地父母16年前來港產子，兒子患腦膜炎致腦癱及四肢殘障，父母向醫委會投訴涉事醫生，研訊延誤15年後展開，卻因秘書處無法交代延誤原因而被終止。事主父親質疑是否公平，擬司法覆核並致信特首追討。社區組織協會批評公義未彰，認事件中為並非只有秘書處行政失職，指醫委會有責任監督，因此亦有失職，促14天內覆核決定。 內地婦am730 ・ 21 小時前
潘瑋柏瘦身秘訣曝光！直播狂吃肉+1招排水腫 網驚：一個月甩7公斤是真的
歌手潘瑋柏近日在新專輯直播中亮相，明顯消瘦不少。原來他靠著「高蛋白飲食」搭配排水方法，短短一個月就減下7公斤。粉絲發現他的飲食法並不複雜，只要「多吃肉、控制飯量」，還能適度享受碳水。姊妹淘 ・ 4 小時前
內地夫婦產子疑涉醫療事故 兒子腦癱 斥醫委會拖延15年終止聆訊 要求覆核
【Now新聞台】一對內地夫婦十六年前來港產子，懷疑發生醫療事故，兒子腦癱及四肢殘障，向醫委會投訴涉事醫生，醫委會一度押後聆訊，最後因為拖延太長而終止聆訊，家屬感到憤怒，要求醫委會覆核並致歉。 黎先生：「那幾年一直沒有解釋，為甚麼會拖延，其實這件事醫委會秘書處自己沒有工作，是醫委會自己的問題。我們是受害者來的，為甚麼醫生說對他不公平，對我們公平嗎？現在香港好像第三世界都不如，這樣做沒有天理。」他們2009年在浸會醫院產子，懷疑兒子出生時受感染導致腦癱，翌年向醫委會投訴兩名涉事醫生專業行為失當，其中一名醫生的投訴於2011年被駁回，另一名醫生原定在2016年展開聆訊，但涉事醫生要求押後，醫委會之後一直未定新日期，拖延至本月才展開聆訊。醫委會指，由於秘書處未能解釋為何拖延案件多年，對被告的紀律聆訊程序造成不公，同意永久擱置聆訊。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
中風是香港第四號殺手 去年共錄2911宗登記死亡個案
【on.cc東網專訊】今日(29日)是「世界中風關注日」，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，中風是全世界導致殘疾和死亡的主因。全球每4名25歲以上的成年人中就有1名會在一生中患上中風，而這情況並不局限於老年人，約60%的中風個案涉及70歲以下人士，更有16%的病on.cc 東網 ・ 1 天前
中大研華人糖尿預測模型 強化治療延壽減支出
【on.cc東網專訊】中大醫學院與英國牛津大學研究團隊開發全球首個「華人糖尿預後預測模型」，針對二型糖尿病年輕化趨勢，預測併發症風險。中大醫學院與英國的牛津大學展開一項近10年的研究，根據本港糖尿病患者的數據，推算每100名患者有18人出現致命併發症，包括中風、on.cc 東網 ・ 6 小時前
瑪麗醫院胸痛中心成立近1年 為1400急性心臟病患者提供治療
【on.cc東網專訊】獲國家評審認證的瑪麗醫院胸痛中心成立近一年，截至今年9月已為1,400名急性心臟病患者提供治療，當中162名病人有急性心肌梗塞，需要接受俗稱「通波仔」的手術，病人由入院至灌流血管的時間中位數為53分鐘，較中心成立前的105分鐘，減少近半。on.cc 東網 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增兩宗輸入個案 觀塘69歲獨居男曾到訪中山
衛生防護中心公布，截至今日(29日)下午5時，錄得兩宗新增基孔肯雅熱感染個案，均屬輸入個案。首宗個案為35歲女子，居於東區，曾於10月19至24日到訪印尼峇里，其後出現皮疹、關節痛及發燒，並於10月28日入住東區尤德夫人那打素醫院接受治療。同行者及家居接觸者暫無病徵，正接受醫學監察。 獨居觀塘69歲男曾到訪中山am730 ・ 22 小時前
博愛醫院推AI患者風險預警系統 首月平均住院時間減25%
【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，引進人工智能(AI)的應用，提升病人護理效率。醫院管理局指博愛醫院於7月起率先試行在全院病房推行人工智能風險預警系統，試行首1個月，病人平均住院日數已按年減少25%，死亡率亦降低。on.cc 東網 ・ 1 天前
兩宗兒童感染流感嚴重個案 患者均未接種疫苗
【Now新聞台】衞生署接獲兩宗兒童感染流感嚴重個案。 兩名不曾外遊的兒童均為長期病患，尚未接種今季流感疫苗。其中11個月大男嬰，因自身疾病在廣華醫院留醫，周一開始發燒和咳嗽，轉送兒童深切治療部，臨床診斷為甲型流感，併發嚴重肺炎，情況危殆。而11歲男童因血壓過低在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜55歲患者為校工 校方：僅零星學生請假 停課與否跟教局指引
一名居於鑽石山鳳德邨的82婆婆，日前確診基孔肯雅熱，為首宗本地個案。日前同區一名於學校工作的55歲女子亦證實確診，未確認兩宗個案是否有關連。患者於禮賢會恩慈學校任職校工，校長謝慶生表示，患者的工作不涉清理草叢，昨日(28日)僅數名學生因為其他疾病或事假而沒有上學；又稱會跟隨教育局指引，決定會否停課。am730 ・ 1 天前
歌禮製藥(01672.HK)ASC36進入臨床開發階段
歌禮製藥(01672.HK)宣布選定每月一次皮下注射胰淀素(amylin)受體激動劑ASC36為臨床開發候選藥物，預期將於明年第二季向美國食品藥品監督管理局(FDA)遞交ASC36治療肥胖症的新藥臨床試驗申請(IND)。 歌禮製藥表示，ASC36具有優越的理化穩定性，在中性pH值附近不形成纖維化，可與包括GLP-1R/GIPR雙靶點激動劑ASC35在內的其他多肽藥物開發複方製劑，亦具有更長的表觀半衰期、更高的皮下生物利用度及更優越的減重效果，相信該產品有望成為同類最佳、每月一次的肥胖症療法。 ASC36單藥正在開發中，作為治療包括肥胖症在內的心臟代謝疾病的基石療法，同時基於ASC36的聯合療法也正在開發中。歌禮有計劃將ASC36和每月皮下給藥一次的ASC35聯用，用於治療肥胖症。(gc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 9 小時前
李明慧自爆離婚前遭受侮辱 下跪認錯 被擲雜物 訪問者呂校長被警告指「得罪樂壇天后屋企人」
1997年港姐亞軍李明慧上月現身法庭，皆因佢同老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
青衣八旬翁疑女友出軌落毒 行兇後墮樓亡 兩死者家屬認屍
【on.cc東網專訊】青衣昨日(29日)發生自殺及謀殺案。一名姓林(82歲)老翁於長亨邨多層停車場疑高處墮下死亡。警員到男死者的女友、位於長宏邨宏心樓寓所調查，發現林翁的姓鍾(56歲)女友，頭部受傷倒斃單位。初步調查顯示，案發時疑因林翁懷疑女友有外遇，一怒下於單on.cc 東網 ・ 6 小時前
271萬粉不知她現場秒殺氣場！ 濱邊美波大河寧々前先跑路！
2000年8月29日石川縣出生，157公分B型血，11歲就去東寶灰姑娘試鏡，拿下新人獎直接出道😲。2015年《まれ》演女主角妹妹，全國阿姨圈瞬間淪陷；Japhub日本集合 ・ 1 小時前
Angelababy近況曝光：曾是頂流C位女星，如今為何走下神壇、失去資源？
曾多次站上時尚盛典C位的Angelababy（楊穎），近期開始出席平價品牌活動，並且在直播間帶貨。直播畫面中，她全程保持微笑，努力示範產品並配合互動；港媒也拍到她在街頭試吃美食，彷彿「走下神壇」的生活近況引發網友討論。姊妹淘 ・ 1 天前
孩子管超嚴！張柏芝自爆「最怕大兒子」 Lucas監督吃飯、甜蜜安慰：媽媽有我呢
港星張柏芝在實境節目《一路繁花2》中透露，自己誰都不怕，就怕大兒子Lucas，分享18歲長子對她的日常「嚴格管理」：從禁止她買便宜褲子、督促吃飯作息，到協助處理家務，母子間角色反轉的互動既逗趣又溫馨。姊妹淘 ・ 5 小時前
尹子維與未婚妻徐冬冬起爭執令女方想逃婚 「御用渣男」變痴情男稱要辦一人婚禮
尹子維曾於多部劇集飾演壞男人，為「御用渣男」，渣男形象深入民心。尹子維和「內地第一美乳」徐冬冬嘅戀情，從公開到分手，再到復合、訂婚，堪稱圈內傳奇。復合後，尹子維低調求婚，日前宣布計劃年內於杭州舉辦婚禮，更被拍到喺北京胡同甜蜜影婚紗照。不過，婚禮未正式舉行，二人近日竟因小事鬧交，徐冬冬更傳出逃婚跡象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的意外交集
許紹雄從事演藝行業四十年，他的一生亦連結着清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與胡應湘、李柱銘、鄒文懷的家族成員意外交集。Yahoo財經 ・ 1 天前
【優品360】今期優惠推介（即日起至06/11）
優品360今期有不少產品優惠，如秋天必買NOKCHAWON天然蜂蜜柚子/檸檬茶1公斤裝特價$30.9、PANDO有機甘粟$39/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有李錦記海皇XO醬/蒜醬$44/2件，還有不少美酒優惠，NIKKA余市單一麥芽威士忌低至$599！YAHOO著數 ・ 3 小時前
煽惑2女童傳送裸照 其中1女童自殺亡 男學生認罪判入勞教中心
【on.cc東網專訊】20歲男學生被指約於3年前透過社交媒體分別接觸2名12歲女童後，先後要求2人向他發送裸照，女童最終答允，並向他發送逾200張裸照及數段拍攝到裸體的片段。其中一名女童其後自殺身亡，家人在整理遺物時揭發事件並報案。被告早前承認兩項煽惑年齡在16on.cc 東網 ・ 6 小時前