社區藥房明年第四季率先在四區推行 2027年第四季擴展至十八區(梁潔瀅報道)

【Now新聞台】基層醫療署明年下半年推出社區藥物名冊，合資格病人明年第四季起，可到社區藥房覆配藥物。

當局公布社區藥房指引，就運作、管理人員標準及服務範疇等制定實務守則，確保服務質素。

社區藥房計劃明年第四季分階段推出，設「社區」及「院舍」兩種服務模式，符合參與藥物重配服務的醫管局家庭醫學門診病人，在醫管局藥房領取首8星期藥物之後，可到社區藥房按醫管局收費覆配藥物；而參與基層醫療健康計劃，包括慢病共治計劃的市民，可透過家庭醫生或參與計劃的社區藥房，按共付模式配發藥物；而住在安老及殘疾院舍的醫管局病人，會由相關社區藥房定期配發醫管局處方藥物。

署方正制定社區藥物名單，名冊初期以「慢病共治計劃」的藥物為基礎，涵蓋超過100項藥物，包括糖尿病及高血壓藥物等，日後會按病人的需要，逐步擴展至200至400項藥物。

名冊分為三層，包括非專利藥物、個別專利藥物及指定藥物，以及特別藥物，各級均有不同的入藥機制和共付模式，當局最快將於明年年中公布共付額的收費。

醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟：「我們和醫管局合作一起大量採購，所以原則上供應的價錢非常便宜，但我們都基於原則，用者都應該負責共同付費，這方面我們會確保費用是可負擔水平，以及應該都會比市場，如果你是自己買這些藥物時，價錢會便宜很多。」

計劃初期會在東區、油尖旺、沙田和元朗四個地區試行，計劃首階段明年第四季招標，包括現時的註冊藥房等，投標者必須持有藥房牌照，在人手、儲存環境、工作流程、電腦系統等方面都要符合標準。

醫衞局指，計劃每區設約四至五間社區藥房，分階段推行，到2027年第四季擴展至全港十八區。

