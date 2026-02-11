狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
社區一家計畫 用桌遊帶孩子走進瓦磘溝生態
[NOWnews今日新聞] 家裡附近被叫了多年的「臭水溝」，原來是一條河？信義房屋社區一家《來玩瓦磘溝！生態探險家go》遊戲卡計畫，透過桌遊與實地走讀，帶孩子重新認識腳邊的瓦磘溝的河川生態。計畫由繪本作家鄭品緣（信子）發起，並獲得信義房屋 2025 年「社區一家」個人組楷模獎肯定，嘗試把創作與設計專業，轉化為在地生態教育的實踐行動。
鄭品緣回憶，過去就讀永和復興美工時，幾乎每天都會從瓦磘溝旁經過，對這條河的印象，和多數居民一樣，只停留在垃圾與氣味。多年後參加綠書店舉辦的生態導覽，才意識到這是一條因都市發展被壓縮、貫穿中永和的河川。隨著近年政府與民間團體投入整治，河道環境逐漸改善，導覽過程中能實際觀察到魚類、水鳥與河岸植物。
這讓他開始思考，創作者能如何回應環境議題。長期從事繪本創作、經常與親子互動，他觀察到，孩子在看待環境時，往往沒有既定成見。「很多大人一聽到瓦磘溝，就直接認定是臭水溝，但孩子反而會把它當作一條河。」他認為，若能從孩子開始建立河川觀念，理解河流為何需要被保護，就有機會回到家庭，慢慢影響大人的想法。
基於這樣的想法，鄭品緣著手規劃《來玩瓦磘溝！生態探險家go》遊戲卡。目前卡牌仍處於試作與調整階段，透過實際帶著孩子試玩，逐步修正內容與玩法方向。現階段規劃的遊戲卡共 50 張，採雙面全彩設計，結合知識問答、生態觀察與簡單解謎，其中部分卡片嘗試設計成可拼組的瓦磘溝闖關地圖，讓孩子沿著河川路線完成任務，一邊翻卡、一邊對照實際環境。卡片材質可使用白板筆重複書寫與擦拭，適合親子與團體活動反覆操作。
遊戲內容涵蓋瓦磘溝的歷史變遷、河川功能，以及周邊常見的台灣原生物種，如水生植物、昆蟲與鳥類，也引導孩子理解水質變化與生態之間的關聯。鄭品緣表示，設計過程中必須與在地推廣團體反覆確認物種資料的正確性，同時不斷調整題目難度與呈現方式，讓孩子在遊戲中保持參與感，也能逐步建立生態知識。
目前，遊戲卡多半搭配工作坊與實地導覽使用。過去一年，他已與秀朗國小、國立臺灣圖書館、綠書店等在地單位合作，舉辦多場親子活動。活動通常先由導覽員帶領參與者走進瓦磘溝，觀察河岸生態，再回到室內進行遊戲卡互動或河川迷宮書創作，這些活動同時也是卡牌測試的場域，透過孩子與家長的反應，持續修正內容設計。
每場工作坊規模約 30 至 40 人，多為在地親子組合。在多場工作坊導覽過程中，孩子會記錄看到的魚類與鳥類，第一次動手進行水質檢測時，頻頻詢問數據代表的意義，專注的神情讓鄭品緣印象深刻。
接下來，他希望先讓這套遊戲卡在瓦磘溝周邊學校與社區持續測試與修正，逐步發展為可供教師與地方團體使用的教案。未來若模式成熟，也能依不同河川的生態與文化背景進行調整，推廣到各地河川周邊的學校，作為在地生態教育的教案使用。4 月 11 日至 12 日，他也將與綠書店在中和四號公園創意廣場舉辦河川書市與工作坊，透過遊戲互動與導覽，持續推廣河川教育。
信義房屋表示，《來玩瓦磘溝！生態探險家go》計畫讓提案者將自身的創作與設計專業，轉化為具體的社區行動，融入生態教育與地方推廣，也呈現社區行動在實際場域中持續修正、逐步累積影響力的過程。「社區一家」長期支持從生活場域出發的行動，陪伴提案者回應在地需求，透過參與者與社區之間的互動，讓改變在日常中慢慢發生，未來也將持續支持更多深耕地方的實踐者。
2026年社區一家徵件將於三月展開，更多詳情，歡迎密切留意官網資訊：https://www.taiwan4718.tw/。
