英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
社民連街站非法籌款案 陳寶瑩申終極上訴許可被拒 終院：無合理給予許可的理由
社民連被指 2021 年在街站展示 Patreon 二維碼非法籌款一案，主席陳寶瑩就定罪提出上訴，去年 8 月被高院暫委法官姚勳智駁回，今年 2 月再被拒絕批出上訴至終審法院證明書。
陳寶瑩其後直接向終院申請上訴許可，終院上訴委員會周五（26 日）拒絕其申請，指案件無合理給予上訴許可的理由。換言之，陳寶瑩無法再透過上訴挑戰原訟庭決定。
文件顯示，是次終院上訴委員會由終院常任法官李義、林文瀚，及非常任法官陳兆愷組成。
終院駁回上訴許可申請
陳寶瑩早前就本案，向終院申請上訴許可，今年 5 月被終院司法常務官指案件沒有合理可供爭辯之處，限申請方在同年 6 月 19 日前，提出不應駁回其申請的原因。
終院網頁本周五（26 日）刊登由終院上訴委員會發出的文件，指 3 名法官，即常任法官李義、林文瀚，及非常任法官陳兆愷，在考慮陳的申請及陳詞後，認為案件無合理給予上訴許可的理由，駁回申請。
高院駁回上訴 指街站有「捐款」字眼
案件上訴人為陳寶瑩，控罪指有人告發陳寶瑩、唐婉清於 2021 年 7 月 24 日，在旺角洗衣街的行人天橋近弼街，無合法權限或解釋而在公眾地方組織、參與或提供設備以進行籌款活動，且並非根據及按照社會福利署長或民政事務局長發出的許可證而進行該活動，違反《簡易程序治罪條例》第 4(17) 條。
經審訊後，原審、暫委裁判官曹遠山裁定兩人罪成，判陳罰款 1,000 元，唐罰款 800 元。
陳寶瑩其後提出上訴，高院暫委法官姚勳智指，他以重審方式考慮所有證據後，認為原審裁斷正確，維持定罪。
判詞指，上訴人在街站以擴音器在公眾地方向路人籌款，背後除有「捐款」字眼，亦有二維碼圖案，掃瞄後可跳至平台 Patreon 付款，無疑是組織籌款活動，亦參與甚至提供了相關設備，有關行為在未獲許可證下進行，受《簡易治罪條例》規管。（詳見報道）
案件編號：FAMC30/2024（HCMA116/2022）
其他人也在看
西九化身My Melody × Kuromi夢幻樂園！充氣設施+巨型夾公仔機+攤位遊戲+限定拍照機+獨家精品｜中秋好去處
近年人氣急升的夢幻組合My Melody與Kuromi，將於10月4日至7日一連四日，登陸西九文化區，帶來佔地超過十萬呎的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」，場內有充氣設施、巨型夾公仔機、攤位遊戲、限定拍照機、獨家精品等，打造全港最大型的Sanrio主題戶外活動。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
灣仔海濱Halloween音樂嘉年華！張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki等流輪表演 設萬聖攤位、市集
準備好迎接一場結合音樂、藝術與驚喜的萬聖節盛會了嗎？今年秋天，灣仔海濱化身為逾十萬呎、充滿節奏與詭趣的奇幻樂園。主舞台有張敬軒、MC張天賦、DJ Zedd、Steve Aoki、Rae Sremmurd等超過20組本地及國際音樂人輪番登場，還有6米高巨型魔法女巫、萬聖節主題市集、攤位遊戲、打卡位等等。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
新加坡下令Meta(META.US)遏制Facebook冒充政府官員詐騙活動
新加坡政府表示，Meta(META.US)需要於本月底前推出包括臉部辨識等的措施，協助遏制Facebook上冒充政府官員的詐騙活動。如果Meta無合理理由而又不遵守規定，將面臨高達100萬坡元(約77.7萬美元)的罰款，並且每逾期一日的最高罰款為10萬坡元。AASTOCKS ・ 21 小時前
巨型Labubu、多啦A夢、KAWS Elmo、滑嘟嘟維港海上大巡遊！海傍設市集雲集多個國際IP 即睇購票詳情
今年秋天，維多利亞港將成為全球IP迷的夢幻舞台。由香港創意品牌AllRightsReserved策劃的「維港海上大巡遊」將於10月25日正式啟動，四大人氣角色化身巨型充氣雕塑，漂浮於維港海面，並於11月1日組成巡遊艦隊，穿梭港九兩岸，場面壯觀，勢必成為年度全球最矚目打卡盛事。Yahoo 旅遊 ・ 19 分鐘前
中秋好去處2025｜中秋綵燈會銅鑼灣維園＋尖沙咀文化中心開催！十五運會+殘特奧會為主題 綵燈加入熊貓/竹林/非遺等元素
乙巳年中秋綵燈會將於9月25日起舉行，兩大重點活動包括維園舉行的「中秋綵燈會」及香港文化中心露天廣場的「中秋綵燈展」，綵燈設計以第十五屆全國運動會（十五運會）和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）為主軸，除了展示璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，如全運互動區、中秋市集、舞火龍、傳統手工藝示範及自助猜燈謎等，免費入場。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
中國禁「讀書無用論」 中西名人從輟學到億萬富豪之路
中國嚴打「讀書無用論」，但環顧中西，不少名人如蓋茨、朱克伯格、喬布斯等，都未完成大學學業卻成億萬富豪，反映成功往往靠天賦與機遇。Yahoo財經 ・ 2 小時前
「青蘋果綠」很難駕馭？學GD機場穿搭，用一件CHANEL深藍冷外套變身「貴族校園Boy」
向來走在時尚最前沿的權志龍（G-Dragon），近期機場造型再度引發討論！他以超搶眼的青綠色長褲搭配多款CHANEL單品，完美示範如何將大膽色彩與高端精品融合，輕鬆撐起高級感！這次造型中，從細節配飾到重點單品，處處藏有驚喜，馬上拆解哪些單品有望成為下季熱門！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
方力申陪老婆葉萱做產檢 興奮大讚BB女脊骨靚過佢：準備做爸爸喇
現年45歲嘅「飛魚王子」方力申（Alex），喺今年2月14日情人節宣布婚訊，與細14年圈外女友葉萱（Maple）修成正果，於美國加州舉行婚禮。去到父親節時，方力申就宣佈要做爸爸，而BB女將於年底出世，真係可喜可賀呀！喺噚日（24日），方力申喺社交網站上載一段與老婆到醫院進行產檢嘅短片，期間仲順道參觀醫院嘅病房及產房。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
滙豐據悉罕見地要求旗下恆生清理香港房地產壞賬
滙豐不同尋常地直接參與推動旗下的恆生銀行出售不良房地產債務組合，凸顯外界越來越擔心香港陷入困境的房地產行業。Bloomberg ・ 1 天前
陳煒街頭被野生捕獲 零美顏細紋與法令紋清晰 網民：50多歲超級好了
陳煒日前以嘉賓身份出席TVB新節目《香港美食匠人》記者會；節目由黎芷珊主持，並於9月29日首播，黎芷珊將按唔同主題訪問唔同大廚並會走訪小店，陳煒則表示喺拍節目期間成功向大廚們偷師，學到唔少新秘技去煮畀老公食，直言都做到5至6成大廚手勢。陳煒一向保養得宜，被封為「凍齡女神」，不過有網民近日於街頭野生捕獲陳煒，影片放到社交平台後引起唔少討論，唔少網民驚訝陳煒臉上嘅皺紋及眼袋明顯。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 1 天前
馬德鐘兒子馬在驤帶演員新女友出活動 身材火辣 曾拍攝電影
馬德鐘兒子馬在驤（Xiang）繼承爸爸高挑身材，身高接近1米90加上陽光外表，機械工程一級榮譽學士學位畢業，以及從小係游泳健將，曾於多個游界比賽有出眾成績，成為注目星二代，又被指係荀盤。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
小米17旗艦手機售4499元起 Pro版搭載「妙享背屏」 電池續航勝iPhone 17
小米（1810.HK）秋季新品發布會昨晚舉行，對標蘋果iPhone 17的小米17系列旗艦機型正式推出，主打「小尺寸續航之王」，全球首發第五代驍龍8至尊版處理器，起售價4499元（人民幣．下同）。創辦人雷軍在會上亦透露，新車型小米YU7上市3個月，已交付超過4萬輛。信報財經新聞 ・ 10 小時前
李嘉誠維港投資旗下夥高露潔 加速AI驅動可持續包裝創新
李嘉誠私人投資旗艦「維港投資」有份投資的加拿大氣候科技公司erthos，近日宣布與跨國企業高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive)建立策略合作夥伴關係，透過其人工智慧材料研發平台ZYA™，加速可持續包裝創新。am730 ・ 20 小時前
袁詠儀赴英伴魔童迎大學生活 素顏出巡被網民野生捕獲：靚了一世
袁詠儀（靚靚）近日放下演藝工作，飛往英國陪伴現已成年的兒子「魔童」張慕童迎接大學生活，絕對是廿四孝媽媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
田啟文自爆身為經理人當年唔知鄭中基蔡卓妍已婚離婚 Ronald第二次離婚「只有鼓勵佢」
鄭中基執導嘅《阿龍》早前上映，身為監製嘅田啟文（田雞）早前接受訪問。未必太多人知道田啟文曾經係鄭中基經理人，而佢同Ronald合作期間，「老細」爆出隱婚離婚一事，田雞話自己事前毫不知情！Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
颱風洪水襲豪宅 沙田私樓「打勝仗」之謎
超強颱風「樺加沙」以十號波威力橫掃本港後，有港人檢視各區樓盤災情，以又勝一仗形容啟德跑道區，直指對比之下杏花邨、將軍澳「全軍覆沒」。至於沙田三面環山屬「谷地」，城門河也是著名「澤區」之一，但區內私樓卻很少見嚴重水浸報告，沙田私人發展屋宇之所以能夠「靜靜地贏」，在於以下兩個重要因素，而有一個另類指標，可密切關注沙田樓的後市發展Yahoo財經 ・ 23 小時前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 1 天前