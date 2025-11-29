社署及團體派臨床心理學家與醫護 支援服務災民

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑火災摧毀多個家庭，為支持受影響居民，社署和香港紅十字會均派出臨床心理學家到臨時庇護中心和殮房等場所，為居民提供情緒、心理支援服務。香港紅十字會臨床心理學家張依勵在電視節目上表示，紅十字會截至昨日中午亦已動員醫護、義工等超過200人次，接觸並向逾500名居民提供協助，而社署臨床心理學家郭芷盈亦表示，社署已派出所有臨床心理學家支援居民，又指有人因無家可歸、尋找失蹤親人及認領遺體而感到焦慮，臨床心理學家會會一直陪伴在側。

廣告 廣告

張依勵表示，遭遇重大變故後人會有不同類型的反應，有人會身體感到不適，如頭痛、失眠及胃部不適等，有人則是變得容易情緒波動，遇上這些情況都應該多加休息、進行減壓活動或與自己信任的人分享都有幫助，若是受長期困擾以致日常生活受影響，就應該向社工、臨床心理學家或醫生尋找協助。郭芷盈則表示，兒童及青少年情緒需要特別關注，建議家長或校方聆聽其需要，包括了解小朋友的心情及讓他們抒發感受，同時支持他們回復正常生活規律，盡量減少其生活上的轉變。

至於市民近日接收受鋪天蓋地的火災消息，情緒或會同樣受影響，郭認為如市民的心情因而難以平復，應給自己一個小休，暫停接收相關訊息。張依勵則表示，如發現情緒已影響日常生活及工作，要勇於求助以獲得支援。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】