社署社工上月暈倒後不治 據報死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】勞工及福利局及公務員事務局昨日（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。

勞工及福利局局長孫玉菡透過政府新聞公報指，對於該名社工離世深表哀痛，並向他的家人致以深切慰問。孫並且說，代表局方向其家人致以誠摯慰問，社署事後已即時聯絡死者家人提供適切支援。

公務員事務局局長楊何蓓茵透過新聞公報就指，對社署一名社工不幸離世表示哀悼，向其家人致以最深切的慰問，並指政府正盡力協助死者家人渡過艱難時刻。

《透視報》報道，死者為「一戶一社工」政策下的其中一位男社工，因為工作太操勞，在上月 22 日見完一名宏福苑長者居民後，回社署辦公室途中在街上暈倒去世，遺下妻子及年幼孩子。