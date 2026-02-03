社署社工上月暈倒後不治 死者為支援宏福苑災民「一戶一社工」 孫玉菡︰家屬冀低調｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】勞工及福利局及公務員事務局周一（2 日）深夜發稿，對於一名社會福利署社工離世感哀悼。該名社署職員上月暈倒，送院後證實不治。有說法指，死者為協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。
孫玉菡：家屬冀低調
勞工及福利局局長孫玉菡周二（3 日）見記者時，確認死者是協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。孫玉菡冀公眾體諒，又指社署跟該名同事家屬溝通，「同事家屬再三叮囑社署，希望保持低調，不希望事件在公共空間有太多討論，家屬不太想，所以我們希望大家尊重家屬意願。」
孫玉菡周一時透過政府新聞公報指，對於該名社工離世深表哀痛，並向他的家人致以深切慰問。孫並且說，代表局方向其家人致以誠摯慰問，社署事後已即時聯絡死者家人提供適切支援。
公務員事務局局長楊何蓓茵透過新聞公報就指，對社署一名社工不幸離世表示哀悼，向其家人致以最深切的慰問，並指政府正盡力協助死者家人渡過艱難時刻。
《透視報》報道，死者為「一戶一社工」政策下的其中一位男社工，因為工作太操勞，在上月 22 日見完一名宏福苑長者居民後，回社署辦公室途中在街上暈倒去世，遺下妻子及年幼孩子。
孫玉菡︰離世社署社工家屬冀保持低調 不想公共空間有太多討論
【Now新聞台】一名社署社工上月離世，勞工及福利局局長孫玉菡確認死者是協助大埔宏福苑災民的「一戶一社工」之一。 勞工及福利局局長孫玉菡：「我們不幸離世的同事，基本上我們全體出動，所以他是一戶一社工，但希望大家體諒，社署第一時間都跟同事家屬商討過，同事家屬再三叮囑社署希望保持低調，他不希望事件在公共空間有太多討論，他不太想，所以我們希望大家尊重家屬意願。」#要聞
【Yahoo新聞報道】牛頭角安基苑大維修工程，僱用了宏福苑大火中涉事的顧問公司「鴻毅建築師有限公司」。安基苑法團昨舉行特別業主大會，票決是否接受「鴻毅」辭任，最終以九成贊成票通過，業主需要另覓顧問公司。
宏福苑五級火災｜孫玉菡︰地盤全面禁煙修例擬改定額罰款3000元 惟須修訂吸煙公眾衞生條例
【Now新聞台】大埔宏福苑火災後，政府計劃修例禁止在地盤吸煙。勞工及福利局局長孫玉菡指，打算把原本最高罰款15萬元改為定額罰款三千元，不過要同時修訂吸煙公眾衞生條例。 勞工及福利局局長孫玉菡：「當我說了我們的初步構想後，都有不少工友反映同意應該全面禁煙，這我是高興，跟社會共識一樣，不過他提了個擔憂，說如果最高罰款15萬元，他的心有些擔心。我們現時積極在想，希望盡快趕出方案，如何處理工友擔憂，即是我們是否可找到途徑，如果工友將來在全面禁煙地盤下都見到他吸煙的話，罰則會是定額罰款，最好跟現時公共健康下吸煙公眾衞生條例下罰則是一樣，即是3000元。」#要聞
