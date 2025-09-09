社群媒體禁令引發致命抗議 尼泊爾總理下令調查

（法新社加德滿都9日電） 尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）下令調查因封鎖社群媒體而引發的抗議事件，這場衝突造成至少19人死亡。在暴力事件後，相關應用程式已恢復使用。

奧利在昨天深夜發布的信中表示，他對於死亡事件「深感悲痛」。

他在信中寫道：「政府並不贊成禁止使用社群媒體，並將確保其使用環境」。他並補充說，將成立一個「調查委員會，對抗議事件進行調查與分析」。