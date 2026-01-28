社群成癮案TikTok最後一刻和解 Meta與YouTube續戰

（法新社洛杉磯27日電） 美國加州洛杉磯一宗指控社群媒體讓青少年上癮的指標性審判，今天即將展開陪審團遴選，律師表示，被告之一的TikTok已在最後一刻與原告達成和解。

繼Snapchat上週證實與原告達成和解以避免出庭後，TikTok這次也選擇和解，但內容未對外公開。

此案僅剩的被告為Instagram母公司Meta，以及Alphabet旗下的YouTube。

這項協議是在洛杉磯法院準備展開陪審團遴選之際做出，該案可能成為社群媒體公司是否有意設計平台讓兒童上癮的重要司法先例。

Meta共同創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）預計將在審判期間出庭作證。