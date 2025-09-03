社長甩鍋《魔物獵人 荒野》銷售疲軟因「PS5太貴」？網吐槽：首發還多上了PC平台

雖然如果從銷售數據上來看，卡普空（Capcom）在今年二月推出的《魔物獵人》系列最新作《魔物獵人 荒野》依然寫下了好成績，在前三天就賣出了 800 萬套，並在 2 個月內突破千萬里程碑，Steam 同上人數也突破 140 萬。不過，由於後續的更新無法留下玩家，玩家下滑量突破 97 %，也讓卡普空在 7 月底的財報公開後承認遊戲的後續銷售表現的確疲弱。只不過，最近卡普空的社長辻本春弘卻認為，在《魔物獵人 荒野》突破千萬里程碑之後，銷售表現停滯的原因很大一部分是因為「PS5 實在太貴了」。

(Credit:Capcom)

綜合日本經濟新聞的報導，卡普空社長辻本春弘受訪談到《魔物獵人 荒野》的銷售表現時表示，這次是卡普空推出的遊戲首次達成一個月內突破千萬里程碑的成就，也是一次寶貴的經驗讓他們能夠在未來的新作推出後繼續提升銷售表現。

話鋒一轉，辻本春弘也提到，對卡普空而言那些持續銷售的遊戲也很重要，而這也帶來了新遊戲的定價問題：「例如《魔物獵人 世界》推出 7 年，現在只賣 860 元、累積銷售 2850 萬套，那麼要如何說服玩家們花 1990 元買《魔物獵人 荒野》呢？」

而也或許是因為《魔物獵人 荒野》是遊戲邁入 70 美元（約新台幣 1990 元價位）時代後的作品，辻本春弘認為，再加上 PS5 世代主機太貴了，因此才造成《魔物獵人 荒野》的後續銷售表現不佳：「PS5 的門檻出乎意料的大，在日本主機本身賣 8 萬日圓，若再加上遊戲軟體、每月訂閱費用，總成本就要 10 萬日圓了（約新台幣 2 萬元），對年輕世代來說這並不是一個輕鬆負擔的金額。」

並且，如果拿出卡普空的財報來驗證，在今年 4~6 月份《魔物獵人 荒野》的銷售成績依然持續低迷，僅賣出了 47.7 萬套。只不過，也有許多網友指出，相比於《魔物獵人 世界》，《魔物獵人 荒野》的首發平台還多了 PC 平台，因此即便 PS5 真的成本比較昂貴，可能對於《魔物獵人 荒野》的銷售成績衝擊也有限，主要還是在《魔物獵人 荒野》的後續更新並沒辦法讓玩家們滿意，才留不住玩家。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk