祕魯南部遊覽車與卡車相撞後墜谷 至少37死、24傷

（法新社利馬12日電） 祕魯官員表示，南部地區今天發生一輛雙層巴士與一輛皮卡車相撞後墜入山谷事故，造成至少37人死亡、24人受傷。

這起事故發生在祕魯阿雷基帕（Arequipa），是近年來這個南美國家最嚴重的交通事故之一。

事故發生於清晨，在連接祕魯與智利的泛美公路（Panamericana Sur）上。阿雷基帕地區衛生主管奧波托（Walther Oporto）指出：「目前死亡人數為37人，另有24人受傷。」他表示，由於部分傷者傷勢嚴重，死亡人數可能還會增加。

這輛由亞莫薩斯公司（Llamosas）營運的雙層巴士昨晚自卡拉維利省（Caraveli）小鎮查拉（Chala）出發，前往祕魯第二大城阿雷基帕，車上搭載60多名乘客，包括兒童與長者。

當地媒體援引消防單位報導，這輛巴士在轉彎處與皮卡車迎面相撞後，墜入約200公尺深的山谷，最終翻落到河岸邊。

消防隊發言人巴艾斯（Jack Paez）說，崎嶇地形使救援工作相當困難，約有30名警察與消防人員參與搶救。他告訴祕魯電視台（TV Peru）：「這起事故讓許多家庭陷入悲痛。」

祕魯總統赫里（Jose Jeri）在社群平台X上發文，向罹難者與家屬表達哀悼之意。

警方表示，卡車司機在事故中倖存，但酒測結果呈陽性，已遭拘留。巴士司機則在事故中喪生，已獲巴士公司證實。

2018年2月，在距離這次事故地點不遠的地方也曾發生巴士墜河事故，造成44人喪生。根據統計，去年祕魯道路事故共奪走3173條人命。（編譯：徐睿承）