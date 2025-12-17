Trip.com年尾優惠一口價機票$399起
祖父母原子彈經歷影響至今！ 綾瀨遙執著談戰爭與死亡？
祖父母原子彈經歷影響至今！ 綾瀨遙執著談戰爭與死亡？
2025年她真的超級忙
今年綾瀨遙簡直行程滿檔！6月主演NHK的《ひとりでしにたい》（孤獨S又怎樣），演一個39歲單身女，因為姑姑孤獨死開始認真想終活的事，從婚活變成好好準備後事，
劇情又笑又戳心～她還在大河劇《べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～》當旁白，有時變成人形小狐狸登場，粉絲看到都說太可愛了😏
年底更重磅，第四次主持第76回NHK紅白歌合戰，跟有吉弘行、今田美桜一起，紅色禮服的宣傳照一出，網上直接刷爆～
另外還幫《野生的島のロズ》配音，2026年有是枝裕和的新片《箱の中の羊》，還有另一部實話改編電影，真的讓人超期待！
她在訪談裡說的那些話
訪談時她常提到祖父母是廣島和長崎的原子彈倖存者，所以從2010年開始做TBS的戰爭證言紀錄片，超用心的～這次拍《ひとりでしにたい》，她說這劇讓大家想想「想怎麼樣地死去」，
其實就是在提醒要好好珍惜現在的生活。紅白主持公布時，她笑說最喜歡大家一起忙碌準備的感覺，希望大年夜能讓每個家庭都溫暖團圓😂
配音《野生的島のロズ》時，又聊角色那種純粹讓她學到不少，整個人聽起來暖暖的～她每次訪談都超自然，被大家叫「日本版安海瑟薇」，笑點還特別多！
粉絲圈的熱度依舊超高
她的官方Instagram @harukanoisekai_official 有14萬粉，常發工作幕後、自然笑容或廣告照，像是紅白那身紅裙或日常自拍，留言區每次都超熱鬧～
網友常刷「永遠的女神」「笑起來真的治癒」，生日一到祝福直接爆版😍 X上討論她的紅白主持或大河旁白也超多，有人說她的聲音聽了會起雞皮，
有人直接喊「綾瀨遙不管幾歲都美到不行」～2025年只要她有新活動，網上馬上就一堆「女神回歸」的聲音，熱度完全沒掉！
Japhub小編有話說
綾瀨遙這種溫柔又帶點傻乎乎的氣場，真的看了就想一直追！40歲了還敢接終活這種題材，從喜劇到大河到紅白，每個角色都演得超有誠意～
大家記得準時看她的新劇新節目啦，繼續被她的笑容療癒下去吧
