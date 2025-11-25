祝衛東促香港主動對接十五五規劃建議 融入國家發展大局{張曼琳報道}

【Now新聞台】在宣講會上，中央宣講團兩名主講成員建議香港應主動對接十五五規劃建議，在創科等領域加強與大灣區合作，以融入國家發展大局。

十五五規劃建議提出多項促進香港長期繁榮發展建議，包括加強香港與內地經貿、科技、人文等合作。

宣講團主講成員中央財經委員會辦公室副主任祝衛東指，香港應主動對接多項國家發展戰略。

中央財經委員會辦公室副主任祝衛東：「這次全會提出促進香港澳門長期繁榮穩定，內涵豐富、指向明確，充分體現了中央對港澳發展一以貫之的關心重視和支持，未來對港澳的政策支持力度會更大、範圍會更廣。希望香港抓住國家現代化建設的重大機遇，主動對接國家十五五規劃、粵港澳大灣區建設和一帶一路高質量發展等國家戰略。」

中央宣講團周一到北部都會區考察，有份參觀的宣講團成員之一、中科院院長侯建國指，施工現場進展良好，期待特區政府可加強與大灣區內地城市合作，推進更多創科成果落地應用。

中國科學院院長侯建國：「聚焦人工智能、生命健康、新能源、新材料等新一輪科技革命前沿領域，努力成為國家原始創新重要策源地，同時把香港在這些領域的科技創新優勢，與廣東在產業創新場景應用等方面優勢結合起來，推動更多高水平科技成果，加快轉化為現實生產力。」

他指，香港應發揮多所高校的優勢，吸引更多國際人才來港，並加強與國際科研平台合作，以打造國際高端人才集聚高地。

