神二十乘組明日返回地球 着陸場嚴陣以待

【on.cc東網專訊】神舟二十號與神舟二十一號航天員乘組周二（4日）順利完成中國空間站鑰匙移交儀式，已完成全部既定任務的神舟二十號航天員，將於周三（5日）乘坐返回艙降落在內蒙古東風着陸場。

內媒報道，着陸場及各系統目前已做好萬全準備，負責搜救回收任務的空中分隊近日展開密集演練，5架直升機按指揮、通信和醫監醫救等分工，以返回艙着陸點為中心，布設方形陣列，確保快速響應。針對東風着陸場東區地形複雜和沙塵多等挑戰，分隊首次加強夜間索降及發動機檢修訓練，全面排查風險。

今次任務機組配置精銳，每架飛機均採用雙機長模式，機長平均飛行經驗達4,000小時。分隊至今已展開多次合練，狀態穩定，裝備良好，將守護航天員安全回家。

