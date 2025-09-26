神二十第4次出艙 兩航天員首共同艙外作業

【on.cc東網專訊】中國載人航天工程辦公室宣布，周五（26日）凌晨1時35分，神舟二十號乘組經過約6小時的出艙活動，圓滿完成任務。航天員陳冬、陳中瑞、王杰密切協同，在空間站機械臂和地面人員支持下，出艙航天員陳中瑞、王杰已安全返回問天實驗艙。

今次出艙期間，航天員完成了空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢等任務。這是首次由兩名第3批航天員共同執行的艙外作業。至此，神舟二十乘組已完成4次出艙活動，成為中國執行出艙任務次數最多的乘組之一。

乘組目前已在軌駐留超過150天，按計劃他們後續將展開大量科學實驗與技術試驗，並將在空間站歡度中秋佳節。

