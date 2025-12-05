神人打造「真實版寶可夢圖鑑」！能辨別寶可夢、有助手語音等功能，網友跪求量產！

有在看《寶可夢》動畫的粉絲，應該還記得每當小智看到新的寶可夢出現時，就會拿出大木博士給的寶可夢圖鑑進行掃描，並且會出現對應的資料，以及機械的介紹聲音吧。而最近知名 YouTube 頻道 BigRig Creates 和硬體工程師 Mr. Volt 合作，攜手打造的真實版寶可夢圖鑑「PiDexter」。

玩家的童年夢想終於實現！（圖源：YouTube／BigRig Creates）

這項耗時 1 年多的項目被作者稱為「世界上最先進的寶可夢圖鑑」，不只在外觀設計上還原了動漫中的經典造型，更結合了複雜的軟硬體工程，把二次元的夢想道具完整帶入現實世界。

這台「PiDexter」不是單純的玩具，它的功能非常的強大，其中最核心的技術在於其圖像識別系統。不同於常見的 AI 模型，BigRig Creates 採用了反向 Google 圖片搜尋技術，讓圖鑑能夠精準辨識各種形式的寶可夢，無論是遊戲原本的圖片、實體玩偶，甚至是粉絲繪製的二創作品都能成功判斷出來。此外，圖鑑還內建了完整的資料庫，包含所有世代寶可夢的種族值、招式表和叫聲，並搭載了模仿動畫版圖鑑聲線的語音助手，能夠即時回答使用者的提問。

除了基礎的查詢與辨識功能外，開發者還為這台機器設計了遊戲模式。該模式將現實生活場景轉變為類似《寶可夢隨樂拍》的遊戲體驗，需要在現實環境中尋找並拍攝對應的寶可夢來獲得評分。雖然 BigRig Creates 表示目前暫無量產販售或開源軟體的計畫，但這台集結了創意和技術的圖鑑，讓許多寶可夢粉絲都感到驚訝，希望寶可夢公司可以和他合作，直接實現量產。

