神人打造「移動版PS5」！自帶螢幕還更輕，真正走到哪玩到哪

對於許多在出門時也想玩 PS5 上的遊戲，打發時間的玩家們來說，雖然能夠入手 Sony 官方推出的 PS Portal 來實現遠端遊玩功能，但還是要求必須要在穩定的網路環境下運作，才能透過遠端串流連回家中的 PS5 遊玩，也可能會因為遠端串流而有網路問題，讓遊玩體驗打折扣。因此，現在國外就有一位玩家直接親自動手，將自己的 PS5 重新調整內部零件焊接、排佈，把整台主機放到了一個手提箱中，直接實現他帶到哪玩到哪的夢想，而且重量加上螢幕甚至比原版主機還要輕，還沒有網路問題。

國外玩家TERA改造出一台移動版PS5(Credit:TERA)

國外玩家 TERA 日前在自己的 X 上上傳了他改造完的「移動版 PS5」成品，他把自己的 PS5 主機拆機之後，將電路板上的內部零件重新焊接、修改，然後再把透過排線相連的內部模組重新規劃排列方式，把 PS5 主機的所有零件全部放進了一個手提箱中。

而且這個手提箱的其中一面還被 TERA 直接放進了一塊螢幕，讓他哪天想要帶這個「移動版 PS5」手提箱出門時不用另外扛一個螢幕出門。並且，從他的展示影片中看起來並沒有外接電源還能正常顯示畫面，因此這個手提箱似乎也放入了供電電池，以確保出門在外時隨時隨地坐下來都能打開主機玩遊戲，不用特別找電源。

並且，在 TERA 的巧手改造之後，這個移動版 PS5 手提箱的重量甚至不到 3 公斤，僅 2.8 公斤的重量對比 PS5 原版主機輕了 30~40 %，還能走到哪玩到哪、不受網路環境的限制。而這個超狂改造也驚艷了許多網友，讓許多人敲碗，Sony 不如將 TERA 收入旗下，直接讓他負責推出真正的 PS5 移動版主機好了。

