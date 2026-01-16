曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
神仙姐姐美一輩子！劉亦菲20年前學生照瘋傳 16歲清純素顏讓人戀愛
近日，一組劉亦菲2003年就讀北京電影學院時期的舊照在網路上流傳，引起不少討論。照片拍攝時她年僅16歲，素顏入鏡仍顯得膚況清透，其中一張坐雲霄飛車的畫面尤其受到關注，即使在高速晃動下，五官仍完全沒被醜化，令網友感嘆「天生明星美貌」。
這批照片拍於2003年，當時劉亦菲與北影同學一起前往遊樂園，她身穿橘色背心、灰色運動褲，整體造型簡單清爽，在鏡頭前姿態放鬆、笑容甜美，呈現出明顯的學生氣息。其中坐雲霄飛車的畫面，在高速運轉下臉部線條依舊清楚，被網友注意到她骨相條件相當突出。
除了遊樂園照片，課堂時期的舊照也一併曝光。照片中，她的長髮隨意披在肩上，穿著白T、牛仔褲，神情專注，被不少網友大讚「校園初戀女神」。相較於外界對她外貌的關注，實際上的她並不刻意保持距離，會主動向同學請教功課，性格活潑。即便當時已經有拍戲行程，仍會自發補進度、在深夜複習劇本，這點也曾獲得同學肯定。
舊照中還出現她與同學朱亞文的互動畫面。當時她因腳傷坐輪椅，由朱亞文幫忙推行照料。有同學提到，朱亞文平時有潔癖，卻不介意劉亦菲坐在他的床上，可見交情之好。劉亦菲就讀的北影02級班級中，還包括羅晉、江一燕等人，她15歲入學，是班上年紀最小的一位，因個性溫和、待人有禮，與同學相處融洽。
不少網友將這些舊照與她近年露面的模樣相比，發現無論是外貌狀態或氣質，在這20年前後都沒有太大差異，「神仙姐姐」的顏值再度成為話題。
