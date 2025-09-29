神像工藝+AI神助攻 印度杜爾加女神節推陳出新

（法新社加爾各答29日電） 數百萬印度東部大城加爾各答的居民，本週將慶祝已有千年歷史的印度教節日「杜爾加女神節」（Durga Puja），屆時將舉行街頭派對，並在精心搭建的棚屋中膜拜神像。

如今，古老神聖的傳統正日益與數位化和未來感互動交融，因為極受歡迎的人工智慧（AI）應用程式正幫助人們產生新的設計靈感。

製陶匠保羅（Monti Paul）一邊欣賞著他的杜爾加女神像一邊說：「工匠們現在使用AI來尋找新的設計，這有助他們與時俱進。」

神像以鐵絲和稻草為框架，外覆黏土製成，並塗上霓虹和藍色粉彩，描繪這位十臂三眼的女神騎在獅子上，同時斬殺一個水牛惡魔的場景，慶祝正義戰勝邪惡。

現年70歲的保羅，手藝是學自父親，一如其他數百名居住在庫瑪圖利（Kumartuli）狹窄小巷中的陶匠般。庫瑪圖利作為神像製作中心已有數百年歷史。

加爾各答人口超過1500萬。每年當地都會舉行為期十天的藝術、音樂和虔誠慶祝活動，這場盛事已被聯合國教科文組織（UNESCO）列進人類「非物質文化遺產」名錄。

慶典的核心是由數千個社區俱樂部委製的工藝複雜神像，以及臨時搭建供作廟宇的棚屋。許多神像和棚屋還反映從政治到流行文化等當代主題。